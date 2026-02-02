Cerca de Guadalajara puedes ver bioluminiscencia: Así es el tour que llega en febrero de 2026

Ver bioluminiscencia cerca de Guadalajara es posible sin realizar un viaje largo. A solo unas horas de la ciudad, una agencia local lanza una ruta guiada que une naturaleza , playas y una experiencia nocturna poco común: navegar en paddle board mientras el agua brilla con cada movimiento, un fenómeno natural llamado bioluminiscencia que suele sorprender incluso a quienes ya conocen la costa del Pacífico mexicano.

Una experiencia nocturna de bioluminiscencia en el mar de Jalisco

La ruta es organizada por la agencia tapatía Bionatours, especializada en turismo de naturaleza, y se estrena el sábado 14 y domingo 15 de febrero. El punto más esperado del viaje es el recorrido nocturno en paddle board para observar bioluminiscencia en el Parque Nacional Marino Los Arcos de Vallarta, donde el plancton luminoso reacciona al movimiento del agua y crea destellos visibles en la oscuridad.

Además del recorrido nocturno, la experiencia incluye interpretación ambiental y explicaciones sobre los sitios visitados, a cargo de guías de Bionatours y guías locales.

Playas incluidas y caminata costera cerca de Guadalajara

El domingo, el itinerario continúa con una caminata aproximada de 4 kilómetros por algunas de las playas más conocidas y apreciadas de la región, entre ellas Colomitos, Madagascar y Playa Caballo. El recorrido inicia en Boca de Tomatlán y finaliza en Las Ánimas, con traslados en lancha incluidos como parte de la experiencia.

Qué incluye el tour y cuánto cuesta

La ruta “Playas y Bioluminiscencia” tiene una duración de 3 días y contempla:



Transporte redondo desde Guadalajara

Guías certificados y guías locales

Seguro de viajero durante las actividades

Interpretación ambiental

Recorrido nocturno en paddle board para ver bioluminiscencia

Pizza party

Hospedaje en habitaciones triples y cuádruples

Desayuno buffet el domingo

Traslado en lancha de Las Ánimas a Boca de Tomatlán

Salida: sábado 14 de febrero a las 07:00

Punto de encuentro: Torres Rojas del Parque Metropolitano

Regreso: domingo 15 de febrero alrededor de las 22:00

Costo: $5,200 por persona

Apartado: $1,500 (no reembolsable)

Fecha límite de pago: 5 de febrero

