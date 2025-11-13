¡Poder del Prisma Lunar! Habrá clases de patinaje, bazar y DJ set en el Sailor Roller

Patinar es todo un arte y si quieres aprender o disfrutar de una de las Noches del Franz Mayer, no te puedes perder el Sailor Roller , un evento para los amantes del anime y del patinaje, habrá muchas actividades y en adn Noticias te compartimos los detalles.

Sailor Roller en el Museo Franz Mayer

El Museo Franz Mayer anunció a través de redes sociales que habrá un evento donde los asistentes podrán disfrutar de visitas guiadas y exposiciones en horario extendido. Quienes no sepan patinar podrán tomar clases, habrá pista y renta de patines, bazar roller y 2 dj´s set que ambientarán el evento para que te sientas en el universo de Sailor Moon.

Precios de Sailor Roller

El precio del boleto es de 220 pesos más 13.16 pesos de gastos de gestión del ticket y los puedes comprar en el siguiente enlace , pero si vas disfrazada de Sailor Moon o con patines puedes disfrutar de 2x1 en la entrada.

El Roller Pass incluye una clase de iniciación al patinaje, acceso a la pista de patinaje y a la Noches del Franz. Además, obtendrás la entrada general al museo y exposiciones regulares:

Pierre et Gilles. La construcción del símbolo

Surreal. Rodney Smith

Experiencia inmersiva "Manga Lab"

Es importante señalar que no incluye la entrada a “Japón. Del mito al manga”.

¿Cuándo y dónde es el Sailor Roller?

El Sailor Roller se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre a las 18:00 horas en el Museo Franz Mayer ubicado en Avenida Hidalgo 45 en el Centro Histórico. La forma más sencilla de llegar es en el Metro, la estación más cercana es Bellas Artes de la línea 8 o 2. Posteriormente deberás caminar unos 5 minutos.

Museo Galería Laberinto Quinto Sol

