Precios y artistas que se presentarán en feria de la esfera en Chignahuapan 2025

La Feria de la Esfera de Chignahuapan de Puebla es uno de los eventos más esperados por los amantes de la navidad y turistas de todo el mundo. Este magno evento se realiza cada año, a finales de noviembre y reúne a los principales exponentes de la esfera y a una cantidad increíble de artistas de talla internacional.

Este año la feria tendrá lugar del 21 al 30 de noviembre, en el municipio conocido como el “Pueblo de la Esfera”, el cual es conocido por ser exponente y productor de esferas navideñas de cristal .

Artistas que se presentarán en la feria de la esfera de Chignahuapan 2025

Los artistas confirmados se presentarán en la explanada del campo de béisbol de Chignahuapan, Puebla:



Gloria Trevi — Sábado 22 de noviembre

Tito Double P — Viernes 28 de noviembre

Luis R. Conriquez — Sábado 29 de noviembre

Kumbia Kings — Viernes 21 de noviembre

El Malilla — jueves 27 de noviembre

El Trono de México — Domingo 23 de noviembre

Invasores de Nuevo León — Domingo 30 de noviembre

Sonido Fania 97 — Miércoles 26 de noviembre

Precios de los boletos

El acceso a la Feria de la Esfera de Chignahuapan es gratuito, y el acceso GENERAL a la zona de conciertos tiene un costo de $100 pesos mxn. Aunque también hay algunas zonas preferenciales, las cuales tienen los siguientes precios:

Kumbia Kings

VIP - 500 pesos

Oro - 300 pesos

Plata - 200 pesos

General - 100 pesos

Gloria Trevi

VIP - 1,500 pesos

Oro- 100 pesos

Plata- 600 pesos

General- 100 pesos



El Trono de México

VIP - 500 pesos

Oro - 300 pesos

Plata - 200 pesos

General - 100 pesos

Lucha libre

1,2,3 fila - 300 pesos

4-10 fila - 200 pesos

General - 100 pesos

El Malilla

VIP - 500 pesos

Oro - 300 pesos

Plata - 200 pesos

General - 100 pesos

Tito Double P

VIP -2 mil pesos

Oro - 1,200 pesos

Plata - 700 pesos

General - 200 pesos

