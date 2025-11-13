inklusion.png Sitio accesible
Nota

Precios y artistas que se presentarán en feria de la esfera en Chignahuapan 2025

Kumbia Kings, Gloria Trevi y Malilla son algunos de los artistas que encabezan la cartelera.

Artistas de la Feria de la Esfera de Puebla 2025
Samuel Aguirre / adn Noticias
Actualizado el 13 noviembre 2025 10:43hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Sergio Valladares

La Feria de la Esfera de Chignahuapan de Puebla es uno de los eventos más esperados por los amantes de la navidad y turistas de todo el mundo. Este magno evento se realiza cada año, a finales de noviembre y reúne a los principales exponentes de la esfera y a una cantidad increíble de artistas de talla internacional.

Este año la feria tendrá lugar del 21 al 30 de noviembre, en el municipio conocido como el “Pueblo de la Esfera”, el cual es conocido por ser exponente y productor de esferas navideñas de cristal .

Artistas que se presentarán en la feria de la esfera de Chignahuapan 2025

Los artistas confirmados se presentarán en la explanada del campo de béisbol de Chignahuapan, Puebla:

  • Gloria Trevi — Sábado 22 de noviembre
  • Tito Double P — Viernes 28 de noviembre
  • Luis R. Conriquez — Sábado 29 de noviembre
  • Kumbia Kings — Viernes 21 de noviembre
  • El Malilla — jueves 27 de noviembre
  • El Trono de México — Domingo 23 de noviembre
  • Invasores de Nuevo León — Domingo 30 de noviembre
  • Sonido Fania 97 — Miércoles 26 de noviembre

Precios de los boletos

El acceso a la Feria de la Esfera de Chignahuapan es gratuito, y el acceso GENERAL a la zona de conciertos tiene un costo de $100 pesos mxn. Aunque también hay algunas zonas preferenciales, las cuales tienen los siguientes precios:

Kumbia Kings

  • VIP - 500 pesos
  • Oro - 300 pesos
  • Plata - 200 pesos
  • General - 100 pesos

Gloria Trevi

  • VIP - 1,500 pesos
  • Oro- 100 pesos
  • Plata- 600 pesos
  • General- 100 pesos

El Trono de México

  • VIP - 500 pesos
  • Oro - 300 pesos
  • Plata - 200 pesos
  • General - 100 pesos

Lucha libre

  • 1,2,3 fila - 300 pesos
  • 4-10 fila - 200 pesos
  • General - 100 pesos

El Malilla

  • VIP - 500 pesos
  • Oro - 300 pesos
  • Plata - 200 pesos
  • General - 100 pesos

Tito Double P

  • VIP -2 mil pesos
  • Oro - 1,200 pesos
  • Plata - 700 pesos
  • General - 200 pesos

