Precios y artistas que se presentarán en feria de la esfera en Chignahuapan 2025
Kumbia Kings, Gloria Trevi y Malilla son algunos de los artistas que encabezan la cartelera.
La Feria de la Esfera de Chignahuapan de Puebla es uno de los eventos más esperados por los amantes de la navidad y turistas de todo el mundo. Este magno evento se realiza cada año, a finales de noviembre y reúne a los principales exponentes de la esfera y a una cantidad increíble de artistas de talla internacional.
Este año la feria tendrá lugar del 21 al 30 de noviembre, en el municipio conocido como el “Pueblo de la Esfera”, el cual es conocido por ser exponente y productor de esferas navideñas de cristal .
Artistas que se presentarán en la feria de la esfera de Chignahuapan 2025
Los artistas confirmados se presentarán en la explanada del campo de béisbol de Chignahuapan, Puebla:
- Gloria Trevi — Sábado 22 de noviembre
- Tito Double P — Viernes 28 de noviembre
- Luis R. Conriquez — Sábado 29 de noviembre
- Kumbia Kings — Viernes 21 de noviembre
- El Malilla — jueves 27 de noviembre
- El Trono de México — Domingo 23 de noviembre
- Invasores de Nuevo León — Domingo 30 de noviembre
- Sonido Fania 97 — Miércoles 26 de noviembre
Precios de los boletos
El acceso a la Feria de la Esfera de Chignahuapan es gratuito, y el acceso GENERAL a la zona de conciertos tiene un costo de $100 pesos mxn. Aunque también hay algunas zonas preferenciales, las cuales tienen los siguientes precios:
Kumbia Kings
- VIP - 500 pesos
- Oro - 300 pesos
- Plata - 200 pesos
- General - 100 pesos
Gloria Trevi
- VIP - 1,500 pesos
- Oro- 100 pesos
- Plata- 600 pesos
- General- 100 pesos
El Trono de México
- VIP - 500 pesos
- Oro - 300 pesos
- Plata - 200 pesos
- General - 100 pesos
Lucha libre
- 1,2,3 fila - 300 pesos
- 4-10 fila - 200 pesos
- General - 100 pesos
El Malilla
- VIP - 500 pesos
- Oro - 300 pesos
- Plata - 200 pesos
- General - 100 pesos
Tito Double P
- VIP -2 mil pesos
- Oro - 1,200 pesos
- Plata - 700 pesos
- General - 200 pesos
