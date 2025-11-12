¡Arma tu plan en familia! Fechas y actividades por hacer en Navidades del Castillo de Chapultepec

A partir del próximo 25 y hasta el 30 de diciembre de este mismo 2025 se estará llevando a cabo el espectáculo de Navidades en México, el cual está a cargo del Ballet Folklórico de Amalia Hernández y que se realiza dentro de las instalaciones del famoso Castillo de Chapultepec.

Será por un un total de una hora y 40 minutos, que las y los asistentes podrán disfrutar de este espectáculo en vivo, en el cual se celebran las fiestas decembrinas con música, danza y tradición dentro de la República Mexicana.

Mundo Mezcal: Festival del Agave, Tierra y Sazón tendrá música, comida y bebidas para deleitar tu paladar [VIDEO] Durante el evento habrá catas de mezcal, conferencias, talleres, gastronomía y música en vivo y podrás disfrutar de varios productos hechos en México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el espectáculo Navidades en México?

Navidades en México es un espectáculo de danza folklórica que se celebra anualmente en el Castillo de Chapultepec. Este evento fue creado por el Ballet Folklórico de Amalia Hernández y se encarga de representar las tradiciones de temporada en nuestro país.

El espectáculo cuenta con un total de tres representaciones en actos de escena, los cuales son: la anunciación y el nacimiento viviente, la visita de los Reyes Magos, así como con la tradicional posada.

Todas estas puestas en escena van acompañadas de la labor del Ballet Folklórico, pues durante las representaciones se realizan las danzas correspondientes como parte del espectáculo.

Precio de los boletos para ver el espectáculo Navidades en México

A pesar de lo antes mencionado es importante señalar que el ingreso para ver este espectáculo tiene un costo de mil 248 pesos, esto de acuerdo con la publicación emitida por el mismo gobierno de la CDMX en el portal de Carteleras.

Es importante mencionar que el ingreso está permitido para personas mayores de tres años, esto debido a la intensidad de la música y el espectáculo de luces correspondientes durante el evento.

¿Dónde comprar los boletos para el evento de Navidades en México?

Para adquirir los boletos de Navidades en México, las y los interesados deben ingresar a la siguiente liga de Ticketmaster, en la cual se podrán encontrar las entradas para el evento que se llevará a cabo dentro del mítico Castillo de Chapultepec.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.