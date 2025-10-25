Paseo “Entre Tumbas y Pedales” tendrá música, concurso de disfraces y muchas sorpresas

Ya comenzaron algunas actividades por las celebraciones de Día de Muertos y Halloween y si aún no tienes plan habrá un Paseo en Bici en el Bosque de Chapultepec y podrás disfrutar de concursos, cine al aire libre y podrías ganar premios; así que si quieres disfrutar al máximo la spooky season aquí te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo y dónde será el Paseo en Bici por Halloween?

El Bosque de Chapultepec, la alcaldía Miguel Hidalgo y la Biciescuela MH organizaron la actividad titulada “Entre Tumbas y Pedales”, un paseo ciclista nocturno para celebrar la temporada de Día de Muertos.

El eventos se realizará el 31 de octubre a las 17:00 horas. Quienes estén interesados en participar deberán acudir a la Glorieta de la Lealtad, frente al Complejo Cultural Los Pinos.

El recorrido terminará en el Panteón Civil de Dolores , y habrá premios para los ganadores del concurso de bicicletas y disfraces.

Además, todos los que se inscriban recibirán un casco oficial de la Biciescuela MH, obligatorio para participar.

¿Cómo me registro al paseo “Entre Tumbas y Pedales”?

El registro se realizará en línea mediante un formulario de Google en el siguiente enlace . También el día del evento podrás inscribirte en la Glorieta de la Lealtad. Es muy importante señalar que el cupo es limitado.

La participación no tiene costo y tendrás que firmar una carta responsiva al momento de registrarte.

¡Estamos preparando un Paseo Ciclista muy especial para este #DíaDeMuertos!🚲



Te invitamos 'Entre Tumbas y Pedales' a disfrutar de un paseo por el Bosque de @ChapultepecCDMX y el Panteón Civil Dolores.💀



Prepara tu bici, disfraz, decoración, luces y casco, porque tendremos… pic.twitter.com/S4yi4RQfqd — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) October 17, 2025

Actividades del paseo “Entre Tumbas y Pedales”

En el evento habrá proyecciones de cine relacionadas con el Día de Muertos , habrá música, premios y distintas dinámicas para que los asistentes vivan una experiencia única.

El concurso de bicicletas tiene diferentes categorías:

Bici del más allá para la mejor decoración temática inspirada en el Día de Muertos

Disfraz más creativo sobre ruedas que reconocerá al ciclista con el disfraz más original

Todos los participantes que se hayan inscrito podrán competir y los ganadores recibirán una bicicleta y otros premios sorpresa.

El origen detrás de la flor de cempasúchil y su relación con el Día de Muertos [VIDEO] La flor de cempasúchil es uno de los adornos más preciados de la temporada; te contamos más sobre su origen y su relación con la festividad de Día de Muertos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.