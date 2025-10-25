Paseo “Entre Tumbas y Pedales” tendrá música, concurso de disfraces y muchas sorpresas
Si te gusta pasear en bici y la spooky season, no te puedes perder el paseo “Entre Tumbas y Pedales” donde habrá música, cine y concurso de disfraces.
Ya comenzaron algunas actividades por las celebraciones de Día de Muertos y Halloween y si aún no tienes plan habrá un Paseo en Bici en el Bosque de Chapultepec y podrás disfrutar de concursos, cine al aire libre y podrías ganar premios; así que si quieres disfrutar al máximo la spooky season aquí te contamos todos los detalles.
¿Cuándo y dónde será el Paseo en Bici por Halloween?
El Bosque de Chapultepec, la alcaldía Miguel Hidalgo y la Biciescuela MH organizaron la actividad titulada “Entre Tumbas y Pedales”, un paseo ciclista nocturno para celebrar la temporada de Día de Muertos.
El eventos se realizará el 31 de octubre a las 17:00 horas. Quienes estén interesados en participar deberán acudir a la Glorieta de la Lealtad, frente al Complejo Cultural Los Pinos.
El recorrido terminará en el Panteón Civil de Dolores , y habrá premios para los ganadores del concurso de bicicletas y disfraces.
Además, todos los que se inscriban recibirán un casco oficial de la Biciescuela MH, obligatorio para participar.
¿Cómo me registro al paseo “Entre Tumbas y Pedales”?
El registro se realizará en línea mediante un formulario de Google en el siguiente enlace . También el día del evento podrás inscribirte en la Glorieta de la Lealtad. Es muy importante señalar que el cupo es limitado.
La participación no tiene costo y tendrás que firmar una carta responsiva al momento de registrarte.
¡Estamos preparando un Paseo Ciclista muy especial para este #DíaDeMuertos!🚲— Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) October 17, 2025
Te invitamos 'Entre Tumbas y Pedales' a disfrutar de un paseo por el Bosque de @ChapultepecCDMX y el Panteón Civil Dolores.💀
Prepara tu bici, disfraz, decoración, luces y casco, porque tendremos… pic.twitter.com/S4yi4RQfqd
Actividades del paseo “Entre Tumbas y Pedales”
En el evento habrá proyecciones de cine relacionadas con el Día de Muertos , habrá música, premios y distintas dinámicas para que los asistentes vivan una experiencia única.
El concurso de bicicletas tiene diferentes categorías:
- Bici del más allá para la mejor decoración temática inspirada en el Día de Muertos
- Disfraz más creativo sobre ruedas que reconocerá al ciclista con el disfraz más original
Todos los participantes que se hayan inscrito podrán competir y los ganadores recibirán una bicicleta y otros premios sorpresa.
