inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Tiempo Libre
Nota

Paseo “Entre Tumbas y Pedales” tendrá música, concurso de disfraces y muchas sorpresas

Si te gusta pasear en bici y la spooky season, no te puedes perder el paseo “Entre Tumbas y Pedales” donde habrá música, cine y concurso de disfraces.

Paseo en bici por Día de Muertos
X: @CulturaCiudadMx
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

Ya comenzaron algunas actividades por las celebraciones de Día de Muertos y Halloween y si aún no tienes plan habrá un Paseo en Bici en el Bosque de Chapultepec y podrás disfrutar de concursos, cine al aire libre y podrías ganar premios; así que si quieres disfrutar al máximo la spooky season aquí te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo y dónde será el Paseo en Bici por Halloween?

El Bosque de Chapultepec, la alcaldía Miguel Hidalgo y la Biciescuela MH organizaron la actividad titulada “Entre Tumbas y Pedales”, un paseo ciclista nocturno para celebrar la temporada de Día de Muertos.

El eventos se realizará el 31 de octubre a las 17:00 horas. Quienes estén interesados en participar deberán acudir a la Glorieta de la Lealtad, frente al Complejo Cultural Los Pinos.

El recorrido terminará en el Panteón Civil de Dolores , y habrá premios para los ganadores del concurso de bicicletas y disfraces.

Además, todos los que se inscriban recibirán un casco oficial de la Biciescuela MH, obligatorio para participar.

Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX con show de El Haragán y Amandititita
También te puede interesar:

Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX con show de El Haragán y Amandititita

Este año el gobierno de CDMX ha tirado la casa por la ventana con los increíbles shows musicales que acompañarán el tradicional desfile del 1 de noviembre

Tiempo Libre
Ver nota

¿Cómo me registro al paseo “Entre Tumbas y Pedales”?

El registro se realizará en línea mediante un formulario de Google en el siguiente enlace . También el día del evento podrás inscribirte en la Glorieta de la Lealtad. Es muy importante señalar que el cupo es limitado.

La participación no tiene costo y tendrás que firmar una carta responsiva al momento de registrarte.

Actividades por Día de Muertos
También te puede interesar:

Talleres, obras de teatro y ceremonias de cacao en Xocolatl y Xolos edición Día de Muertos

Si tu temporada favorita es el Día de Muertos, Xocolatl y Xolos es un evento ideal para ti, pues habrá ceremonias de cacao y talleres de pintura.

Tiempo Libre
Ver nota

Actividades del paseo “Entre Tumbas y Pedales”

En el evento habrá proyecciones de cine relacionadas con el Día de Muertos , habrá música, premios y distintas dinámicas para que los asistentes vivan una experiencia única.

El concurso de bicicletas tiene diferentes categorías:

  • Bici del más allá para la mejor decoración temática inspirada en el Día de Muertos
  • Disfraz más creativo sobre ruedas que reconocerá al ciclista con el disfraz más original

Todos los participantes que se hayan inscrito podrán competir y los ganadores recibirán una bicicleta y otros premios sorpresa.

El origen detrás de la flor de cempasúchil y su relación con el Día de Muertos

[VIDEO] La flor de cempasúchil es uno de los adornos más preciados de la temporada; te contamos más sobre su origen y su relación con la festividad de Día de Muertos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ferias y festivales
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx