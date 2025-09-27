Para maratonear en casa: Las series más populares del momento en HBO Max México

Es fin de semana y la plataforma de HBO Max tiene muy buenas opciones para maratonear en casa, pues dentro de su top 10 de las series más vistas en streaming destacan las entregas de Peacemaker con John Cena, así como el documental de Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?.

Y es que en las últimas tres semanas varios contenidos originales lanzados por la plataforma se comenzaron a hacer tendencia en redes sociales, por lo cual hoy en día las series y películas de esta aplicación de streaming destacan por arriba de otras compañías.

Lista de las series más vistas en HBO Max

La primera de las series que se coloca entre las más vistas por los usuarios de HBO Max es la de Peacemaker pues en esta se cuenta la historia de Christopher Smith, un superhéroe extremista que está dispuesto a usar su fuerza letal para lograr la paz mundial.

De igual forma destaca la historia de Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, docuserie en la que se narran con testimonios de los familiares de la joven, cómo fue la desaparición y muerte ocurrida en Nuevo León.

El resto de las series más vistas en HBO Max son:

The Paper

Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos

Task

Bahar

Twisted Metal

The Pit

Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de estado

Marcial Maciel: El Lobo de Dios

Películas más vistas en HBO Max en México

En cuanto a las películas que se encuentran en lo más alto de las reproducciones en HBO Max, es importante destacar la historia de Amores Materialistas que protagonizan Pedro Pascal, Chris Evans y Dakota Johnson, así como la última película de Superman.

El resto del top 10 de las películas más vistas en HBO Max son las siguientes:

Hombre Lobo

Karate Kid: Leyenda

Resident Evil: Capítulo Final

El Brutalista

¿...y dónde están las rubias?

Geo-tormenta

Dragón Roj

La Fiesta de las Salchichas

Precios de la plataforma de HBO Max en México

La plataforma streaming tiene un costo de 149 pesos mensuales en su plan básico con anuncios, así como de 239 pesos en el plan estándar, el cual evita la reproducción automática de comerciales en medio de las series y películas.

De igual forma, Max cuenta con la opción del plan platino por 299 pesos al mes, así como planes anuales que van de los mil 429 hasta los 2 mil 868 pesos en estos últimos meses del 2025.

