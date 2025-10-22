Karina Gidi emociona al público con “Instrucciones para volar”, el monólogo que retrata el amor digital

¿Te has enamorado en redes sociales? Karina Gidi se adelantó a su época y se enamoró así hace 20 años. Inspirada en su propia historia de amor, la reconocida actriz mexicana creó la divertida obra de teatro “Instrucciones para volar”, un monólogo que conquistó al público hace décadas por su mirada profunda, poética y actual sobre las relaciones en redes sociales.

Con una interpretación sensible y poderosa, Gidi regresa a los escenarios 20 años en plena era digital para explorar cómo el amor se transforma cuando se vive entre pantallas, apps, mensajes y algoritmos, un tema que conecta de inmediato con las audiencias contemporáneas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Karina Gidi nos platica de qué se trata “Instrucciones para volar”

Durante una entrevista con adnNoticias, Karina Gidi, quien interpretó a la mamá de Roberto Gómez Bolaños, en la serie “Chespirito. Sin querer queriendo”, compartió que este monólogo es una especie de viaje emocional hacia la búsqueda del amor propio en medio de los vínculos digitales.

“Habla de una mujer que intenta entender por qué duele tanto amar a través de una pantalla, y cómo encontrar libertad dentro de esa confusión”, explicó la actriz.

La historia que Karina Gidi coescribió con José Antonio Cordero se construye con fragmentos de poesía, conversaciones virtuales y momentos de introspección que, según Gidi, “nos recuerdan que el amor, aún en tiempos de redes sociales, sigue siendo un salto al vacío”.

“Instrucciones para volar” se convierte así en una metáfora de cómo las personas buscan trascender el amor del mundo digital y volver a sentir con el corazón abierto.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver “Instrucciones para volar”?

Aprovecha el fin de semana para disfrutar de una de las mejores obras de teatro que se encuentran en cartelera en la CDMX.

Sede: Foro La Gruta

Fechas: Del 10 de octubre al 2 de noviembre de 2025

Horarios: Viernes a las 20:00 horas. Sábados y domingos a las 18:00 horas

Precio de boletos: $330 pesos

Puedes adquirir los boletos en las taquillas del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, o en la página: helenico.gob.mx .

Hoy más que nunca, las redes sociales se han convertido en una de las maneras más comunes de encontrar el amor; sin embargo, no por eso se vuelve más sencillo. Por eso razón, antes de saltar al vacío te convendría conocer las “Instrucciones para volar”.