Un paisaje lleno de cerros y veredas fue elegido hace más de 100 años para construir una mezcalera, en los terrenos del municipio de Ahualulco, en San Luis Potosí.

La estación Ipiña es un lugar con una historia maravillosa de hace décadas, y es que sus terrenos se vieron altamente beneficiados con el tendido de las vías férreas, pues desde este punto se embarcaba el mezcal que se distribuía a otras regiones del país, con un sabor único que incluso en la actualidad lo ha llevado a ser galardonado a nivel mundial.

El legado de Don Pantaleón, fundador del Mezcal en Ipiña, se remonta al siglo XIX, gracias a la riqueza de las plantas de maguey y su visión no solo de emprender sino de apoyar estas comunidades sumidas en la pobreza.

El mezcal de San Luis Potosí y su historia de lucha y sabor

De 1830 a 1850 con la idea de Don Pantaleón y Piña un español que llegó a México a una hacienda muy bonita que está rumbo a Zacatecas y después él decide construir estas mezcaleras alrededor del altiplano potosino y empezar a producir mezcal -, dijo Elia Viramontes, una lugareña

Para el proceso de producción de esta bebida tan representativa en el estado, se requiere de mucha paciencia, pues cada paso es importante para lograr su gran sabor.

“Pues mira si nosotros contamos desde el momento que hacemos la plantación de los magueyes hasta el momento que los cosechamos pues van a tardar algunos 14 años en que lo podamos hacer y después de ahí va a ser un proceso de 10 días 10 a 15 días entre que cocemos, exprimimos, fermentamos y destilamos van a pasar unos 12 días más o menos en que tenemos listo ese ese mezcal que por cierto eso no es que va a ser único porque el maguey muere pues para dar dar pie a que podamos producir este mezcal”, explicó Pepe Lomelí, quien es maestro mezcalero.

Con el auge de las haciendas potosinas, nacieron más de 200 mezcaleras, principalmente en la zona del altiplano potosino, sin embargo con el paso de los años esto se fue reduciendo drásticamente.

“Muchas han cerrado estoy hablando que estas hicieron en la época de las haciendas y el día de hoy somos tres cuatro escaleras de estas originales las que producimos qué ha pasado con el resto pues bueno la mezcalera se ha perdido y eso podría ser lo menos importante lo más importante es que a la hora que se perdió esa mezcalera en esa comunidad, la comunidad no tuvo razón de quedarse por ahí y las comunidades han tenido que han salido expulsadas para buscar su sustento en otra parte de México o en otra parte del mundo en cruzando el río yéndose a otro país que no es el de ellos donde no son bien recibidos"(poner el bite chico y en grande imágenes de apoyo”, añadió Pepe Lomelí

“A mí me gusta mucho este mi trabajo pues la verdad sinceramente lo aprecio este más que nada porque pues tiene uno aquí a sus familiares y pues está bien perfectamente”, explicó Gilberto Gallegos, empleado de una mezcaleria.

Aunque en la actualidad son pocas las mezcaleras tradicionales que se mantiene de pie, esta industria se enfrente a otro grave problema, la sequía.(poner imágenes de presa seca)

“Sinceramente pues el tiempo se lo va llevando ahora sí más que nada y como no nos quiere llover ya muy bien ya no crece mucho va quedando entre más más chico y pues nos lleve poquito y se compone poquito y las plantas no reproducen sí porque pues para esto más que nada plantar trasplantarlo como se le nombra pero pues ya no da mucho también porque por lo mismo de que ya no llueve mucho”, dijo Gallegos

Pese a las adversidades del tiempo, el sabor de esta bebida se mantiene, sostienendo a decenas de personas en san luis potosí.

