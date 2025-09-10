inklusion.png Sitio accesible
BOKSUNA FEST, una nueva atracción para los amantes de la cultura coreana

¡Atención amantes del Hallyu! BOKSUNA FEST promoverá el intercambio cultural entre Corea del Sur y México; habrá grandes invitados y comida deliciosa.

BOKSUNA FEST: Cuándo será y quiénes son los invitados especiales
2 minutos de lectura.
Escrito por: Alizbeth Mercado

Una buena noticia para los amantes del Hallyu , llega a México el BOKSUNA FEST un evento cultural que tiene como objetivo crear un espacio de intercambio entre culturas, fomentando la diversidad, el aprendizaje mutuo y la convivencia familiar. Será el 18 de octubre en EXPO Reforma, ubicada en Avenida Morelos 67, colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc.

Platillos tradicionales coreanos y dance covers de K-Pop

Habrá venta de platillos tradicionales coreanos y mexicanos, promoviendo fusiones culturales. Stands con venta de souvenirs, snacks coreanos, maquillaje, moda, accesorios, artículos tradicionales y más. Así como actividades seguras para todas las edades, concursos y dance covers de K-pop. Dinámicas trivias, sorteos y juegos tradicionales.

Además de presentaciones de influencers y creadores de contenido como:

Nihoo, cantante de ProduSong ENT, quien debutó como solista el 23 de diciembre de 2019 con el sencillo " Ya Done”. También es conocido por ser un exconcursante del programa de supervivencia competitivo Kookmin Singer.

@nihoo_official 초등학생들의 붐붐베이스 댄스실력ㄷㄷ #kpop #riize #boomboombass #추천 ♬ 오리지널 사운드 - 😽니후Nihoo😽

Choe Hyeokgeun, mejor conocido como BEDDY, creador de contenido y modelo coreano que ha conquistado las redes con su carisma y versatilidad. Bailarín, cantante, atleta y comediante natural, combina humor, estética y energía para conectar con millones de fans en Latinoamérica y el mundo.

JJUN es un cantante coreano radicado en la CDMX que ha conquistado escenarios y corazones con su voz y pasión por la música mexicana. Ha interpretado temas de grandes íconos como José José y Juan Gabriel. Además, ha participado en programas como La Voz México y Venga la Alegría. En redes sociales comparte contenido musical y cultural que une a Corea y México, rompiendo barreras a través del arte.

@mexicoreanoo

El triste-JJun coreano en el centro de CDMX

♬ 오리지널 사운드 - jjuncoreano

Frank (Franksoul) es un bailarín y creador de contenido coreano con experiencia internacional, tras haber vivido en Australia y actualmente radicar en Seúl. Conocido por su estilo versátil y carismático en redes, comparte su pasión por la danza.

@franksoul_frank Intenté algo nuevo que todavía estoy aprendiendo, pero ¿qué opinas?#labachata #bachata #manuelturizo #parati ♬ 오리지널 사운드 - 👻Franksoul 👻Bailarin - 👻Franksoul 👻dancer

El anfitrión será Beto Kang, influencer, youtuber, políglota y empresario originario de Daegu, Corea del Sur . Su contenido en redes sociales se centra en viajes, intercambio cultural, turismo, comedia y colaboraciones con marcas, lo que le ha permitido conectar con una amplia audiencia interesada en el puente cultural entre Corea y México.

Precio de los boletos para el BOKSUNA FEST

Los boletos se podrán adquirir en línea o en taquillas el día del evento. El VIP costará 400 pesos y el general 150. Si te consideras amante de la cultura coreana no te lo puedes perder.

