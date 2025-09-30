Octubre 2025: los estrenos más esperados en plataformas de streaming

El último tercio del año tiene muchas sorpresas para disfrutar en la comodidad de casa; desde series, películas e incluso documentales, esta recta final de año está plagada de miles de horas de contenido.

A continuación te dejamos una lista con los mejores y principales estrenos de plataformas digitales de octubre de 2025.

HBO Max

23 de octubre / Pequeños desastres : Serie dramática sobre cuatro mujeres unidas por la maternidad enfrentando un suceso misterioso.



26 de octubre / It: Welcome to Derry



/ Títulos clásicos de terror: Destino Final, Pesadilla en Elm Street, Scream 2 y 3.

Prime Video

21 de octubre / The Peripheral: Serie de ciencia ficción distópica que retoma temas futuristas y de tecnología.



21 de octubre / Modern Love Tokyo : Serie romántica ambientada en Japón , siguiendo la línea de la franquicia Modern Love . Originalmente Modern Love era una columna del New York Times

Destaca la gran cantidad de celebridades que han pasado por esta serie como: Julia Garner , Kit Harington , Dev Patel y Hanne Hathaway .



/ : Serie romántica ambientada en , siguiendo la línea de la franquicia . Originalmente Modern Love era una Destaca la gran cantidad de celebridades que han pasado por esta serie como: , , y . Estreno de temporada regular de la NBA, cobertura de la Emirates NBA Cup y la WNBA, disponibles en México

Disney Plus

8 de octubre / La suerte: Comedia que explora el mundo de la tauromaquia



29 de octubre / Playback, Una somos dos: Serie musical juvenil sobre retos de fama digital y relaciones personales.

Precio actual de las principales plataformas de streaming en México

En México la amplia oferta de servicios de streaming ha provocado que la gente sea más selectiva a la hora de contratar estos servicios de entretenimiento.

Para 2025 prácticamente todas las plataformas aumentaron el precio de su suscripción de un 15% a 25% . La mayoría de servicios de streaming incluso ha optado por ofrecer distintas modalidades de un mismo servicio. Es decir paquetes con anuncios, contenido reducido o la opción de contratar mediante un tercero.

Estos movimientos de las compañías de entretenimiento obedecen a una necesidad de no perder clientes y competir con el nuevo fenómeno de piratería digital.

A continuación te compartimos los precios de servicios de streaming en México para octubre de 2025:

Amazon Prime Video : Básico (incluido en Prime) $99, incluye envíos Prime, Prime Music y más. Contenido con anuncios $149.

Disney+ : Estándar con anuncios $149, Full HD, 2 dispositivos. Estándar$249, Full HD, 2 dispositivos, sin anuncios. Premium $319, 4K UHD y HDR, 4 dispositivos, sin anuncios.

Max (antes HBO Max) : Básico con anuncios $149, 2 dispositivos, Full HD, con anuncios. Estándar$199, 2 dispositivos, Full HD, sin anuncios. Platino$249, 4 dispositivos, 4K UHD y HDR, sin anuncios.

Paramount+: Básico $79 (Precio base, podría tener variaciones o la opción de contratar desde Amazon Prime Video).

Apple TV+: Mensual$169 (Precio tras aumento reciente).

ViX Premium: Mensual $119 - $149 Acceso a contenido exclusivo, deportes en vivo, sin anuncios.