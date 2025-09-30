Octubre 2025: los estrenos más esperados en plataformas de streaming
Prepárate para la inundación de contenido para el último tercio del año, sin salir de casa.
El último tercio del año tiene muchas sorpresas para disfrutar en la comodidad de casa; desde series, películas e incluso documentales, esta recta final de año está plagada de miles de horas de contenido.
A continuación te dejamos una lista con los mejores y principales estrenos de plataformas digitales de octubre de 2025.
HBO Max
- 23 de octubre / Pequeños desastres: Serie dramática sobre cuatro mujeres unidas por la maternidad enfrentando un suceso misterioso.
- 26 de octubre /
It: Welcome to Derry
: Precuela de la saga IT, basada en la obra de Stephen King. Esta es una de las apuestas más fuertes de HBO en cuanto a series, destaca la reaparición de Bill Skarsgard como Pennywise y Andrés Muschietti en la dirección.
- Títulos clásicos de terror: Destino Final, Pesadilla en Elm Street, Scream 2 y 3.
Prime Video
- 21 de octubre / The Peripheral: Serie de ciencia ficción distópica que retoma temas futuristas y de tecnología.
- 21 de octubre / Modern Love Tokyo: Serie romántica ambientada en Japón, siguiendo la línea de la franquicia Modern Love. Originalmente Modern Love era una
columna del New York Times
que posteriormente fue adaptada a miniserie por Amazon Prime Video.
Destaca la gran cantidad de celebridades que han pasado por esta serie como: Julia Garner, Kit Harington, Dev Patel y Hanne Hathaway.
- Estreno de temporada regular de la NBA, cobertura de la Emirates NBA Cup y la WNBA, disponibles en México
Disney Plus
- 8 de octubre / La suerte: Comedia que explora el mundo de la
tauromaquia
a través de los ojos de dos amigos poco comunes.
- 29 de octubre / Playback, Una somos dos: Serie musical juvenil sobre retos de fama digital y relaciones personales.
Precio actual de las principales plataformas de streaming en México
En México la amplia oferta de servicios de streaming ha provocado que la gente sea más selectiva a la hora de contratar estos servicios de entretenimiento.
Para 2025 prácticamente todas las plataformas aumentaron el precio de su suscripción de un 15% a 25% . La mayoría de servicios de streaming incluso ha optado por ofrecer distintas modalidades de un mismo servicio. Es decir paquetes con anuncios, contenido reducido o la opción de contratar mediante un tercero.
Estos movimientos de las compañías de entretenimiento obedecen a una necesidad de no perder clientes y competir con el nuevo fenómeno de piratería digital.
A continuación te compartimos los precios de servicios de streaming en México para octubre de 2025:
-
Amazon Prime Video
: Básico (incluido en Prime) $99, incluye envíos Prime, Prime Music y más. Contenido con anuncios $149.
-
Disney+
: Estándar con anuncios $149, Full HD, 2 dispositivos. Estándar$249, Full HD, 2 dispositivos, sin anuncios. Premium $319, 4K UHD y HDR, 4 dispositivos, sin anuncios.
-
Max (antes HBO Max)
: Básico con anuncios $149, 2 dispositivos, Full HD, con anuncios. Estándar$199, 2 dispositivos, Full HD, sin anuncios. Platino$249, 4 dispositivos, 4K UHD y HDR, sin anuncios.
- Paramount+: Básico $79 (Precio base, podría tener variaciones o la opción de contratar desde Amazon Prime Video).
- Apple TV+: Mensual$169 (Precio tras aumento reciente).
- ViX Premium: Mensual $119 - $149 Acceso a contenido exclusivo, deportes en vivo, sin anuncios.
