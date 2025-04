WOLF HOWL HARMONY, un grupo que abraza su individualidad

Los sonidos de Asia no dejan de sorprender. Japón es semillero de buenos músicos y sobre todo de vanguardia. Ejemplo de esto es WOLF HOWL HARMONY un cuarteto (RYOJI, SUZUKI, GHEE Y HIROTO.) que forma parte de EXILE TRIBE un colectivo de artistas masculinos de LDH JAPAN, relacionado con el grupo principal de la agencia, EXILE.

El nombre de la banda refleja su deseo de “expresar, a través de la música, la armonía que crean las historias de vida de los lobos solitarios”.

En febrero, el grupo de J-Pop y rap estrenó un sencillo digital, titulado “Letters”, antes del lanzamiento de su esperado álbum debut, “WOLF”, que vio la luz el 12 de marzo pasado. El disco incluye canciones ya conocidas por sus escuchas como ” Sweet Rain “, " Frozen Butterfly " y “BAKUON -爆音”

Esta última canción combina diversas influencias globales, incluyendo el baile funk, en reconocimiento a la herencia brasileña de uno de sus integrantes GHEE. Además, presenta un sorprendente cambio de estilo, con un nostálgico interludio de R&B de la década de 1990 y un cambio de ritmo inesperado, lo que la distingue de su balada anterior, “Letters”.

Su canción BAKUON -爆音” literalmente se traduce como ‘sonido extremadamente fuerte’, y cuando se escucha, sí queda en la mente por su combinación de géneros. En ese sentido ¿quieren ser considerados como un grupo de ruptura? Es decir que traiga un sonido fresco a la música asiática y mundial.

RYOJI: Por supuesto, con nuestro primer álbum, el tema principal “BAKUON -爆音-“ es una canción atrevida y desafiante, y ponemos nuestro deseo en ella para que la gente la sienta como algo innovador. Tenemos la intención de difundir nuestra música no sólo en Asia, sino en todo el mundo. Por eso queremos seguir explorando nuevos enfoques sonoros. Quiero centrarme más en llegar a los oyentes extranjeros ofreciendo música clásica y fresca a la vez.

HIROTO: Nuestra fuerza reside tanto en cantar como en rapear, así que creo que “BAKUON -爆音-“es un tema que realmente muestra algo que sólo nosotros podemos ofrecer. Queremos seguir creando música que nunca aburra y que siga cautivando a mucha gente.

¿Cuáles son sus influencias musicales? (de todo el mundo)

RYOJI: ¡EXILE es el artista que más me ha influido! Desde que era niño, crecí escuchando música en el coche con mi familia y bailando juntos en casa mientras veíamos sus DVD de conciertos en directo, así que han tenido un gran impacto en mí. Además, después de descubrir el HIPHOP, empecé a escribir e interpretar canciones de rap. He admirado a Chris Brown desde que estaba en la escuela -comprando sus CD, viendo sus vídeos musicales- y su forma de cantar, rapear y bailar me han influido. A día de hoy, sigue siendo un artista al que respeto de verdad.

HIROTO: Por supuesto, a menudo me inspiro en artistas y raperos extranjeros, pero la mayor influencia, el núcleo de nuestra música, es sin duda EXILE. Quiero seguir transmitiendo el espíritu de EXILE TRIBE y ofrecer «Love, Dream, Happiness» al mundo.

EXILE TRIBE es un supergrupo que cuenta con 85 miembros divididos en 12 grupos. Los grupos están bajo LDH, Sony y Rhythm Zone y comenzó desde 2004. En términos k-pop NCT es algo semejante, un concepto con varias subunidades.

Pero, volviendo a WOLF HOWL HARMONY: ¿Qué mensaje quieren transmitir con su música?

RYOJI: La música me salva cada día: tanto si estoy deprimido como si me divierto, siempre siento que necesito música, y la verdad es que me encanta. La vida está llena de momentos diferentes, y siempre hay música que encaja en cada escena. No quiero que la gente se olvide de disfrutar de la vida, y creo que la música es algo que puede transmitir ese mensaje. Yo mismo crecí escuchando música japonesa y extranjera, y me ayudó mucho. Mientras siga siendo artista, quiero seguir creando música con la esperanza de que, aunque sea en pequeña medida, pueda alegrar la vida de alguien.

HIROTO: ¡Quiero demostrar que la música no conoce fronteras! Es fácil levantar muros entre la gente, pero cuando actuamos en el extranjero, incluso gente que no nos conocía nos aplaudía, levantaba la mano y bailaba con nosotros. Esa experiencia me hizo darme cuenta de que queremos crear más música que todos puedan disfrutar juntos, sin importar de dónde sean.

El grupo se formó en el programa de audiciones “iCON Z. Dreams For Children”, en la que participaron 48 mil personas. ¿Qué tan difícil fue sortear ese primer paso? Y ¿qué tan complicado es tener un grupo en este mundo donde hay tantas opciones musicales?

HIROTO: Como no tenía experiencia con el baile cuando empecé, e incluso mi punto fuerte -el canto- estaba aún poco desarrollado, siempre tuve la sensación de estar pendiente de mí mismo, al límite constantemente. Pero incluso en esa lucha, los que me rodean me apoyaron y eso me ayudó a superarlo. Este grupo no estaba formado por personas que crecieran juntas desde la infancia, sino que cada uno siguió su propio camino en la vida y se reunió de adulto. Así que hubo momentos en los que fue difícil unificar las opiniones de todos.

Una de sus propuestas es compartir sus historias personales a través de sus canciones, ¿qué tan complicado es abrirse ante los demás?

SUZUKI: Al principio no era el tipo de persona que compartía sus pensamientos o sentimientos con los demás, así que expresarme me resultaba realmente difícil. Pero al descubrir la música, el arte y la moda, he aprendido a expresar mis emociones y quién soy.

¿Cómo conseguir el equilibrio entre sus intereses en la música?

GHEE: Los cuatro tenemos voces y raíces diferentes, así que al principio pensé mucho en cómo aunar esas diferencias. Pero me di cuenta de que la clave para encontrar el mejor equilibrio no era suprimir nuestra individualidad o tratar de ser iguales, sino expresar nuestro verdadero yo tal y como somos. Al abrazar nuestra individualidad en lugar de ocultarla, creo que hemos encontrado un buen equilibrio como grupo.

Háblenos de su álbum de debut, “WOLF”.

SUZUKI: Este álbum es como una tarjeta de presentación de WOLF HOWL HARMONY: refleja el viaje que hemos hecho hasta ahora y nos da una idea de lo que está por venir. Incluye dos canciones nuevas, y el tema principal “BAKUON -爆音-“lleva un mensaje audaz: “Hazte a un lado, WOLF HOWL HARMONY está llegando”. Es una declaración de nuestra ambición de conquistar la escena musical, un desafío que lanzamos a la industria. Todo el álbum está lleno de ese tipo de determinación.

GHEE: Como este es nuestro primer disco, nos centramos en la pregunta “¿Quiénes somos?”. Creo que escuchando este álbum, entenderás qué tipo de música expresamos y quiénes somos como artistas. También representa nuestra determinación de llegar a lo más alto.

¿A qué artista de J-Pop, K-pop o global admiran y quizás les gustaría colaborar?

SUZUKI: Hay muchos artistas a los que admiro, pero si hablamos de K-pop, siempre me ha encantado BIGBANG. Su estilo musical y su moda han tenido una gran influencia en mí. Entre ellos, me gusta especialmente G-DRAGON; también he estado pendiente de su reciente regreso.

GHEE: Para mí, The Weeknd. Gracias a él, empecé a escuchar una amplia gama de géneros musicales, y sus actuaciones en directo tienen una construcción del mundo tan increíble que me cautivan por completo.

Poco después de su debut, sus videos ya tienen millones de visitas, ¿qué opinan de la recepción que han tenido?

RYOJI: Estoy realmente agradecido. Gracias a los fans que nos apoyan cada día, nuestra música puede llegar a más gente. Lo veo como un fenómeno en el que la música conecta a la gente a través de los demás, y estoy sinceramente agradecido con cada fan. Para ser sincero, aunque una parte de mí quiere sentirse satisfecha, también creo que tenemos mucho más potencial; aún no hemos llegado ahí. Creo que este grupo siempre necesita a alguien que siga apuntando más alto y, como líder, creo que esa es mi misión. Seguiremos construyendo paso a paso, y creo sinceramente que nuestra música llegará aún a más gente. Así que, de cara al futuro, quiero seguir avanzando sin olvidar nunca nuestra gratitud a la gente que ama nuestra música, y ofrecer canciones aún mejores.

GHEE: Sinceramente, estoy muy contento. Quiero que cada vez más gente nos conozca, y no solo en Japón; quiero compartir lo que somos con el mundo. Vamos a seguir trabajando duro para que nuestra música llegue a la gente de todo el globo.

A propósito de conquistar a más mercados, ¿cuáles son sus referentes musicales de la música mexicana?

RYOJI: Me ha inspirado mucho Peso Pluma, que está muy activo en la escena musical mexicana. Lo descubrí por primera vez a través de DJ SNAKE, cuya música escucho habitualmente. Cuando escuché su colaboración en el tema “TEKA”, me impactó; me dio esa sensación instintiva que hacía que mi cuerpo se moviera por sí solo. La cultura latina también es increíblemente popular en Japón, y me recordó lo increíble que es. Ahora tengo muchas ganas de visitar México, asistir a festivales y aprender más sobre su cultura.

Mientras tanto, el grupo también está conquistando las rede sociales, el challenge de su canción “BAKUON -爆音-“ya ronda con miles de videos en TikTok.

Pero más que resumir su música a un fragmento viral, vale la pena escuchar su propuesta completa.

