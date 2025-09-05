Valak, Annabelle y más en la experiencia inmersiva de El Conjuro 4 en CDMX

Las películas de El Conjuro se han convertido en las favoritas de los fanáticos del cine de terror y recientemente se estrenó la cuarta película y para que vivas la emoción al máximo podrás disfrutar de la experiencia inmersiva “ Últimos Ritos ”.

Este evento se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre 2025 en una casa adaptada al sur de la CDMX y podrás ver objetos emblemáticos de la saga como la muñeca Annabelle y habitaciones temáticas.

¿Cómo visitar la experiencia inmersiva de El Conjuro?

Así que si te gustan las emociones fuertes y quieres vivir el terror de El Conjuro deberás participar en las dinámicas oficiales de Warner Bros México en Instagram donde regalaran los pases dobles.

Mantente al pendiente porque la experiencia inmersiva solo estará 3 días y los boletos están volando.

¿Qué hay en la experiencia inmersiva de El Conjuro 4?

El recorrido por la experiencia inmersiv a de El Conjuro 4 dura alrededor de 20 minutos y es en una casa adaptada con habitaciones temáticas y efectos sensoriales. Además de que la escenografía es muy detallada, durante tu visita podrás interactuar con actores caracterizados y recrearán algunas de las escenas más terroríficas de la franquicia.

¿De que trata la película El Conjuro 4?

El Conjuro 4: Últimos Ritos representa el final de la saga principal de los detectives Warren quienes se enfrentan a uno de los casos más difíciles y aterradores. Aparece un demonio que aterroriza a Lorraine diciéndole “Te hemos estado esperando con mucha paciencia”.

Los investigadores hacen una recopilación de todo a lo que se enfrentaron en el pasado, aparece Valak, la muñeca Annabelle y otros objetos de la segunda entrega. Ed y Lorraine vuelven para combatir espíritus y demonios.

Elenco de El Conjuro 4

Vera Farmiga-Lorraine Warren

Patrick Wilson-Ed Warren

Mia Tomlinson-Judy Warren

Ben Hardy-Tony Spera

Rebecca Calder-Janet Smurl

Elliot Cowan-Jack Smurl

Shannon Kook-Drew Thomas

Steve Coulter-Father Gordon

Kíla Lord Cassidy-Heather Smurl

Beau Gadsdon-Dawn Smurl

Tilly Walker-Carin Smurl

Molly Cartwright-Shannon Smurl

Leigh Jones-Abner

John Brotherton-Brad Hamilton

Peter Wight-Grandpa Smurl

Kate Fahy-Grandma Smurl

Orion Smith-Young Ed Warren

Madison Lawlor-Young Lorraine Warren

Guy OliverWatts-Doctor

Tomas Bennett-Lecture Attendee #2

