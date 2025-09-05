Valak, Annabelle y más en la experiencia inmersiva de El Conjuro 4 en CDMX
Llegó a los cines la última entrega de la saga El Conjuro y Warner Bros preparó una experiencia terrorífica para los habitantes de la CDMX.
Las películas de El Conjuro se han convertido en las favoritas de los fanáticos del cine de terror y recientemente se estrenó la cuarta película y para que vivas la emoción al máximo podrás disfrutar de la experiencia inmersiva “ Últimos Ritos ”.
Este evento se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre 2025 en una casa adaptada al sur de la CDMX y podrás ver objetos emblemáticos de la saga como la muñeca Annabelle y habitaciones temáticas.
¿Cómo visitar la experiencia inmersiva de El Conjuro?
Así que si te gustan las emociones fuertes y quieres vivir el terror de El Conjuro deberás participar en las dinámicas oficiales de Warner Bros México en Instagram donde regalaran los pases dobles.
Mantente al pendiente porque la experiencia inmersiva solo estará 3 días y los boletos están volando.
¿Qué hay en la experiencia inmersiva de El Conjuro 4?
El recorrido por la experiencia inmersiv a de El Conjuro 4 dura alrededor de 20 minutos y es en una casa adaptada con habitaciones temáticas y efectos sensoriales. Además de que la escenografía es muy detallada, durante tu visita podrás interactuar con actores caracterizados y recrearán algunas de las escenas más terroríficas de la franquicia.
¿De que trata la película El Conjuro 4?
El Conjuro 4: Últimos Ritos representa el final de la saga principal de los detectives Warren quienes se enfrentan a uno de los casos más difíciles y aterradores. Aparece un demonio que aterroriza a Lorraine diciéndole “Te hemos estado esperando con mucha paciencia”.
Los investigadores hacen una recopilación de todo a lo que se enfrentaron en el pasado, aparece Valak, la muñeca Annabelle y otros objetos de la segunda entrega. Ed y Lorraine vuelven para combatir espíritus y demonios.
Elenco de El Conjuro 4
- Vera Farmiga-Lorraine Warren
- Patrick Wilson-Ed Warren
- Mia Tomlinson-Judy Warren
- Ben Hardy-Tony Spera
- Rebecca Calder-Janet Smurl
- Elliot Cowan-Jack Smurl
- Shannon Kook-Drew Thomas
- Steve Coulter-Father Gordon
- Kíla Lord Cassidy-Heather Smurl
- Beau Gadsdon-Dawn Smurl
- Tilly Walker-Carin Smurl
- Molly Cartwright-Shannon Smurl
- Leigh Jones-Abner
- John Brotherton-Brad Hamilton
- Peter Wight-Grandpa Smurl
- Kate Fahy-Grandma Smurl
- Orion Smith-Young Ed Warren
- Madison Lawlor-Young Lorraine Warren
- Guy OliverWatts-Doctor
- Tomas Bennett-Lecture Attendee #2
