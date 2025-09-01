El Salón Internacional de la Motocicleta México celebrará su edición 2025 y estos son todos los detalles

Si estás pensando comprarte otra motocicleta o entrar al mundo de las dos ruedas, el Salón Internacional de la Motocicleta México es una buena opción, ya que podrás conocer de marcas, probar las motos y entrarle a la mejor opción, ya que actualmente varias marcas ofrecen modelos para trabajar o salir a la carretera.

El Salón suma 21 ediciones en el que se reúne lo mejor del motociclismo entre fabricantes, distribuidores y motovloggers de México y Latinoamérica.

Y es que el evento no es solo permite conocer el estilo de vida biker , también es para conocer la evolución de una industria de las motocicletas que crece en gran manera en el país.

Organizan rodada Italika y Hero para los bikers

En el evento además de pruebas de manejo, también te puedes unir a una rodada que organizan AMERICAN PISTON el domingo 27 de julio, ITALIKA el domingo 24 de agosto y HERO el domingo 7 de septiembre.

De acuerdo con el salón, estas rodadas se realizan para crear comunidad, y así hacer que crezca la industria con el paso del tiempo.

¿Qué venderán Salón Internacional de la Motocicleta México?

El Salón Internacional ofrecerá una extensa área de accesorios y equipamiento, donde se podrán encontrar ropa y calzado especializado, además kits de seguridad.

¿Dónde es el evento del Salón Internacional de la Motocicleta México?

El Salón Internacional de la Motocicleta México que además trata de destacar que una moto además de un transporte, es una herramienta de trabajo, de deporte, de forma de vida y vía de escape se realiza en Santa Fe en Av. Carlos Lazo s/n, entre Av. Santa Fe y Av. Javier Barros Sierra

Los horarios son los siguientes:

Jueves 25 de Septiembre 15:00 a 22:00 hrs.



Viernes 26 de Septiembre 13:00 a 20:00 hrs



Sábado 27 de Septiembre 11:00 a 20:00 hrs.



Domingo 28 de Septiembre 11:00 a 20:00 hrs.



