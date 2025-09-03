Estamos AL AIRE Tulio; todo sobre el evento de 31 Minutos en CDMX

31 Minutos es el noticiero favorito de México y si quieres vivir una experiencia única donde habrá proyección de capítulos, venta de mercancía y concurso de disfraces no te puedes perder la “dinner party” en La Extraña Pizza que se llevará a cabo en octubre en el centro de la CDMX.

“Dinner Party” de 31 Minutos en CDMX

Hace más de dos décadas, llegó a la televisión pública chilena 31 Minutos, un noticiero protagonizado por Tulio Triviño, Juanin y Juan Carlos Bodoque entre otros y se han convertido en los personajes favoritos de chicos y grandes, por eso en La Extraña Pizza habrá un evento donde podrás disfrutar de las siguientes actividades:



Karaoke con canciones de 31 minutos

Proyección de capítulos

Concurso de disfraces

Zonas de foto

Venta de mercancía

Alimentos y bebidas

Fecha, ubicación, horario y precio del “dinner party” de 31 Minutos

El “dinner party” de 31 Minutos se llevará a cabo el 4 de octubre de 2025 en La Extraña Pizza ubicada en Jesús María 42 en el Centro Histórico de la CDMX a las 13:00 horas.

Los boletos se puede comprar a través del sitio KLap Life. El acceso individual ronda los 395.00 pesos e incluye una pizza, un vaso conmemorativo de regalo y un lugar dentro de una mesa con espacio para cuatro personas.

31 Minutos, la serie que marcó generaciones

31 Minutos fue un programa creado por la productora Aplaplac de Pedro Peirano y Álvaro Díaz, la primera transmisión fue el 15 de marzo de 2003 en la señal de Televisión Nacional de Chile. Es un noticiero de poco prestigio donde siempre ocurre algo inesperado y las notas son ridículas, educativas y dejan un mensaje.

Tras su éxito llegó a otros países y en México se convirtió en uno de los programas favoritos de niños y adultos. El 27 de marzo de 2008, se estrenó 31 Minutos, la película; sin embargo, debido a que no se encontraron distribuidores Aplaplac sufrió una crisis. Fue hasta el 1 de septiembre de 2012 que comenzaron a adentrarse en los shows en vivo, obras de teatro y hasta una exposición.

31 minutos - Minilolas - Minilolas

