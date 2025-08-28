¡Top top top! Álvaro Díaz, voz de Juan Carlos Bodoque presentará su libro en CDMX

Álvaro Díaz es quien da vida a Juan Carlos Bodoque, uno de los personajes más destacados de la serie 31 Minutos y presentará su libro Magadán en la librería Rosario Castellanos en la CDMX, así que esta es tu oportunidad para conocerlo.

Cabe recordar que Álvaro Díaz estuvo en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) y fue todo un éxito, así que ahora estará firmando autógrafos como parte de un evento del Fondo de Cultura Económica.

Fecha y horario de la presentación del libro de Álvaro Díaz, creador de Juan Carlos Bodoque

Fue mediante las redes sociales del Fondo de Cultura Económica que Álvaro Díaz invitó a los chilangos a que acudan al lanzamiento de su libro Magadán.

Así que tienes una cita con el creador de Juan Carlos Bodoque el próximo sábado 30 de agosto a las 12:00 horas en la librería Rosario Castellanos ubicada en la Avenida Tamaulipas 202, Hipódromo.

La entrada es libre; sin embargo, se prevé que haya una gran asistencia por lo que te recomendamos llegar con anticipación.

¡Ya casi! #VentaNocturnaFondoEducal en la #LibreríaRosarioCastellanos sábado 30 de agosto a las 12 hrs, presentacion de "Magadán" de Álvaro Díaz pic.twitter.com/32anoQNz2I — Fondo de Cultura Económica (@FCEMexico) August 26, 2025

¿De qué trata el libro Magadán de Álvaro Díaz?

Magadán es la versión en libro de una canción, un cuento cuyo texto fue escrito por Álvaro Díaz y las ilustraciones son del mexicano Francisco de la Mora, a quien el también periodista conoció por casualidad.

El libro cuenta la historia de un alumno que va a un colegio común y corriente, en una clase muy normal y cuando la profesora le pregunta sobre sus sueños, responde que quiere “pescar un siluro en Magadán”. Dicho cuento explora la infancia y los sueños infantiles y la relación con los adultos con el característico humor y sensibilidad de Díaz.

¿Quién es Álvaro Díaz?

Álvaro Díaz es un periodista, productor, guionista y director de cine y televisión chileno. Es miembro fundador de Aplaplac. Junto a Pedro Peirano crearon 31 Minutos. Además, trabajó en Plan Z y co-dirigió “El factor humano” en el desaparecido Canal 2.

Ganó el Premio Altazor de las Artes Nacionales por “El factor humano” en el 2000 y 31 Minutos en el 2004. Álvaro Díaz y Pedro Peirano ganaron el Premio Nacional de Humor en Chile.

