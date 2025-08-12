Las playas menos visitadas en México para unas vacaciones tranquilas, según ChatGPT

Todos queremos disfrutar de unas vacaciones tranquilas de vez en cuando. Si bien es difícil encontrar unas playas en México con poca gente, sí existen y son bellísimas, por lo que hoy te contamos de algunas de las menos visitadas para que puedas disfrutarlas.

Si estás planeando tu próxima escapada, no dudes en considerar las siguientes opciones, ya que no te arrepentirás de conocer cada una de ellas. Si bien puede ser difícil llegar a algunas, la tarea no es imposible y tendrá una gran recompensa una vez ahí.

Playas menos visitadas de Oaxaca

Hace unos cuantos años comenzó a crecer el turismo en las playas de Oaxaca, por los que Carrizalillo, Puerto Angelito, Zicatela y Huatulco ahora tienen mucha gente en temporada alta, sin embargo, hay algunas que sin importar la fecha tienen poca gente y son hermosas:



Playa San Agustinillo.

Mazunte.

Bahía Cacaluta.

La Saladita.

Playas menos visitadas de Jalisco

Puerto Vallarta y a es un clásico turístico, por ende, muy lleno en temporada alta, sin embargo, el estado de Jalisco tiene una gran cantidad de playas que se encuentran muy tranquilas la mayor parte del año.



Playa Punta Pérula

Playa de Cabo Corrientes

Costalegre

San Pancho (Nayarit)

Playas menos visitadas de Yucatán

Otro estado que ha crecido en turismo es Yucatán, con una gran cantidad de playas ‘escondidas’ que son muy tranquilas, perfectas para toda la familia, aunque con un acceso ligeramente complicado:



Sisal

Punta Pájaros

Akumal

Baja California Sur

Y claro, en la península de Baja California sin lugar a dudas podemos encontrar varias playas que siempre están tranquilas, pero será necesario recorrer varios kilómetros para encontrarlas:



Loreto

Cabo Pulmo

Así que ya sabes, en la mayoría de los estados hay hermosas playas escondidas que debes aprovechar en cada viaje, para que no olvides considerarlas próximamente.

