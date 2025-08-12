Las playas menos visitadas en México para unas vacaciones tranquilas, según ChatGPT
Si quieres ir de vacaciones pero no quieres lidiar con mucha gente, te contamos algunas de las playas menos visitadas en donde podrás disfrutar con tranquilidad
Todos queremos disfrutar de unas vacaciones tranquilas de vez en cuando. Si bien es difícil encontrar unas playas en México con poca gente, sí existen y son bellísimas, por lo que hoy te contamos de algunas de las menos visitadas para que puedas disfrutarlas.
Si estás planeando tu próxima escapada, no dudes en considerar las siguientes opciones, ya que no te arrepentirás de conocer cada una de ellas. Si bien puede ser difícil llegar a algunas, la tarea no es imposible y tendrá una gran recompensa una vez ahí.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Playas menos visitadas de Oaxaca
Hace unos cuantos años comenzó a crecer el turismo en las playas de Oaxaca, por los que Carrizalillo, Puerto Angelito, Zicatela y Huatulco ahora tienen mucha gente en temporada alta, sin embargo, hay algunas que sin importar la fecha tienen poca gente y son hermosas:
- Playa San Agustinillo.
- Mazunte.
- Bahía Cacaluta.
- La Saladita.
Playas menos visitadas de Jalisco
Puerto Vallarta y a es un clásico turístico, por ende, muy lleno en temporada alta, sin embargo, el estado de Jalisco tiene una gran cantidad de playas que se encuentran muy tranquilas la mayor parte del año.
- Playa Punta Pérula
- Playa de Cabo Corrientes
- Costalegre
- San Pancho (Nayarit)
Playas menos visitadas de Yucatán
Otro estado que ha crecido en turismo es Yucatán, con una gran cantidad de playas ‘escondidas’ que son muy tranquilas, perfectas para toda la familia, aunque con un acceso ligeramente complicado:
- Sisal
- Punta Pájaros
- Akumal
Baja California Sur
Y claro, en la península de Baja California sin lugar a dudas podemos encontrar varias playas que siempre están tranquilas, pero será necesario recorrer varios kilómetros para encontrarlas:
- Loreto
- Cabo Pulmo
Así que ya sabes, en la mayoría de los estados hay hermosas playas escondidas que debes aprovechar en cada viaje, para que no olvides considerarlas próximamente.
Más de 16 playas de nuestro país no son aptas para nada por culpa del Sargazo
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.