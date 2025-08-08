Somos Nosotros: Mariazel, Adrián Rubio y Yurem te invitan al teatro a reflexionar sobre la monogamia y el poliamor

¿Te imaginas si tu pareja se enamorara de dos personas al mismo tiempo? O, ¿qué pasaría si te pidiera un break en la relación? ¿Se vale mentir para proteger a tu pareja? Si alguna de estas preguntas te han rondado por la cabeza, te conviene ir a ver Somos Nosotros, una de las mejores obras de teatro que se presentan en la CDMX, durante el mes de agosto.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

¡Ya hay plan para el fin de semana en la CDMX! Si hasta ahora creías que lo tuyo, lo tuyo, es la monogamia, te invitamos a que visites el teatro Julio Prieto y descubras otras maneras de amar y la solución que le dan Ella y Él, los protagonistas de la obra a sus inquietudes amorosas, luego de 10 años de casados.

¿De qué se trata Somos Nosotros?

¿Puede una sola persona darte todo? Somos Nosotros es una obra de teatro que trata de una pareja Ella (Mariazel y Ceci Ponce, quienes alternarán el personaje) y Él (Adrián Rubio), que llevan 10 años de matrimonio. Cuando Ella comienza a asistir a un club de lectura conoce a Julián (Jhans Rico), un osteópata que se convierte en el tercero en la relación. Sin embargo, la situación se complica porque ella no desea serle infiel a su esposo, sino que quiere vivir esta experiencia junto a él.

“Ella quiere a dos personas al mismo tiempo. Ella le dice a Él: ‘me están pasando cosas con otra persona además de ti. Hagámoslo juntos’. Este es el conflicto a partir del cual se desarrolla todo, comenta Mariazel. Y mi personaje tiene que digerir esta noticia y ver si la acompaña o no en esta aventura”, nos contó Adrián Rubio.

Esta historia de amor libre también genera dudas y conflictos en una segunda pareja integrada por Daddy (Yurem) y Mercedes (Georgina Levin). Daddy añora sus días de soltería, pero como ama a su esposa solo quiere un break de 15 días, una petición a la que Mercedes no está dispuesta a ceder. ¿Tú lo harías?

“El conflicto de mi personaje es que lo alcanzó la monotonía y él quiere salir de la rutina y quiere 15 días de un break”, nos contó Yurem, durante la alfombra roja de la obra de teatro.

Somos Nosotros es una comedia que explora con humor inteligente las otras posibilidades de amar además de la monogamia; por ejemplo, la poligamia. ¿Te atreverías?

Mariazel y Adrián Rubio se reencuentran en el escenario en Somos Nosotros

Una de las cosas que nos llamaron la atención de la obra es que los protagonistas Ella y Él, Mariazel y Adrián Rubio son pareja en la vida real. Esta es la segunda ocasión que la pareja se encuentra también en el escenario y resulta muy interesante verlos trabajar juntos.

No obstante, te recomendamos que también veas la obra cuando Ceci Ponce interpreta a Ella, porque cada una de las famosas le pone su sello personal al personaje y a la obra en general.

Fechas, sede y precio de los boletos de Somos Nosotros

¿Todavía estás buscando qué hacer en la CDMX? Somos nosotros, obra producida por Late Producciones con dirección de Ariel Del Mastro, ya inició su temporada el 19 de julio y estará en cartelera hasta el 11 de octubre. Los boletos están a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del teatro.

Sede: Teatro Xola Julio Prieto , ubicado en Eje 4 Sur 809, colonia del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, en la CDMX.

, ubicado en Eje 4 Sur 809, colonia del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, en la CDMX. Fechas y horarios: Sábados a las 18:00 y 20:30

a las 18:00 y 20:30 Precio de los boletos: Pref 3, 660 pesos; Pref 2, 798 pesos; Pref 1, 912 pesos.

Si buscas algo qué hacer en la CDMX con tu pareja o con amigos, lánzate al teatro Xola y disfruta de una de las mejores obras de teatro en la CDMX.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.