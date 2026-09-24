Nuevo golpe a Cárteles Unidos: detienen a Edgar Valeriano “N”, “El Kamoni”, en Michoacán; buscado en EUA

Cárteles Unidos enfrentó un nuevo golpe tras la detención de Edgar Valeriano “N”, mejor conocido como El Kamoni e identificado como líder regional del Cártel de Tepalcatepec, en Tepalcatepec, Michoacán.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales la mañana del jueves 24 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el detenido era buscado en Estados Unidos (EUA) y ofrecían una recompensa de tres millones de dólares.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció la detención y aseveró que en la entidad que gobierna “la ley se respeta y la paz de nuestras familias es la prioridad”.

En Tepalcatepec, Michoacán, fue detenido Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, identificado como jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec” y generador de violencia en la región.

La detención fue resultado del intercambio de información con Interpol México, unidad adscrita a la… pic.twitter.com/3iceTYBMq4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 24, 2026

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¿Quién es “El Kamoni” y por qué era buscado en Estados Unidos?

El Kamoni era investigado a nivel federal e internacional por su presunta participación en los delitos producción y distribución de drogas sintéticas, además de extorsiones a productores de limón; sin embargo, su nombre saltó a la fama en octubre de 2016 cuando fue detenido en la región de Tierra Caliente.

En aquellos años, Edgar Valeriano formaba parte de Los H-3 y fue acusado de presuntamente encabezar el asesinato de Wilivaldo Hernández, Jesús Ayala Aguilar, Adán Valencia y Jesús López Urbina, cuatro jóvenes evangelizadores que desaparecieron en el municipio de Buenavista.

El sacerdote José Luis Segura habló con medios locales y dio a conocer que los cuerpos aparecieron sobre la carretera Apatzingán-Buenavista y presentaban supuestos signos de tortura.

Tras salir de prisión, El Kamoni se cambió de grupo y se unió a Cárteles Unidos mediante su integración al Cártel de Tepalcatepec.

Acusación en EUA

Años más tarde, en 2019 comenzó una investigación en su contra en Knoxville, Tennessee, después de un accidente automovilístico.

Sin embargo, fue hasta agosto del año pasado cuando su nombre fue incluido en cargos formales contra líderes de Cárteles Unidos, entre ellos Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, o el recientemente abatido Luis Enrique Barragán Chávez, El Wicho.

En el país vecino es investigado por presunta conspiración para el tráfico de metanfetamina, fentanilo y cocaína.

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