Hugo Alejandro Hernández: Identifican cuerpo del estudiante de la BUAP; fue hallado en el río Alseseca

La Fiscalía General del Estado en Puebla confirmó que fue identificado el cuerpo de Hugo Alejandro Hernández Tello, el estudiante de la carrera de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que fue reportado como desaparecido desde el pasado 5 de septiembre de 2026.

Las autoridades informaron que, durante la tarde de este martes 22 de septiembre, fue localizado el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de un joven en la zona de Lomas de San Miguel, en la capital de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a familiares y seres queridos de Hugo Alejandro N., y se solidariza con ellos ante esta irreparable pérdida.



Derivado de las labores de investigación y de los estudios periciales realizados, se… pic.twitter.com/GkujwUCi84 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 23, 2026

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Hallan cuerpo de Hugo Alejandro Hernández en el río Alseseca

Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron a conocer que el hallazgo ocurrió en el río Alseseca.

Las autoridades habían informado que el cuerpo presentaba características similares a las de la vestimenta que, de acuerdo con los reportes, llevaba el estudiante de la BUAP el día de su desaparición.

En días pasados, las autoridades habían hallado también en dicha zona, la mochila que llevaba Hugo Alejandro Hernández.

¿Qué le pasó a Hugo Alejandro Hernández?

El pasado 5 de septiembre, Hugo Alejandro Hernández se había levantado temprano para ir a entrenar futbol, una actividad que hacía casi todos los días, antes de irse a clases en el turno vespertino.

El joven acostumbraba regresar a casa para bañarse y, después, salir para la BUAP; no obstante, ese día no regresó. Tras la desaparición, cámaras de vigilancia revelaron que el joven había ingresado a un bar en la zona de Zaragoza y, más tarde, caminó rumbo a una cañada del río Alseseca, justo donde apareció su mochila.

De acuerdo con el dictamen médico forense, la causa de muerte del joven estudiante de la BUAP habría sido un traumatismo cráneo facial. Conforme a la valoración de las lesiones, se determinó que son compatibles con un mecanismo d ecaída, sin que se identificaran otras lesiones en el cuerpo.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla expresó sus más sinceras condolencias a familiares y seres queridos de Hugo Alejandro.

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