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Estados Unidos declara terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras

El Departamento del Tesoro de EUA designó como organizaciones terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras, ampliando su lista de grupos criminales.

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Por: Ximena Ochoa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EUA) designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

Con esta decisión, ambas organizaciones quedan sujetas a sanciones más severas, incluido el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con personas o empresas estadounidenses.

La designación se suma a las emitidas previamente contra otros grupos criminales mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ampliando la lista de organizaciones señaladas por Washington bajo la legislación antiterrorista.

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