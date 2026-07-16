Estados Unidos declara terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EUA) designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

Con esta decisión, ambas organizaciones quedan sujetas a sanciones más severas, incluido el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con personas o empresas estadounidenses.

La designación se suma a las emitidas previamente contra otros grupos criminales mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ampliando la lista de organizaciones señaladas por Washington bajo la legislación antiterrorista.