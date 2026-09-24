“El día que cayó El Mencho”: la investigación que reconstruye el crecimiento del CJNG

Con información de Laura Casillas

La investigación del periodista José Luis Montenegro reconstruye los orígenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su expansión desde Jalisco hacia distintas regiones de México, además de abordar la trayectoria de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, quien fue abatido por autoridades federales el pasado mes de febrero.

Montenegro documenta actividades que van más allá del narcotráfico, entre ellas redes de extorsión y cobro de piso, tráfico de personas, robo y comercio ilegal de combustibles, de acuerdo con lo expuesto por el periodista durante la presentación de su investigación.

El libro también aborda la relación entre crimen organizado y poder político, así como la capacidad del CJNG para establecer mecanismos de control territorial y mantener estructuras financieras y operativas incluso después de la muerte de su fundador.