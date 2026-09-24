Hallan sin vida al hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla, tras días desaparecido

Durante las últimas horas del miércoles 23 de septiembre, Mateo Hernández López, alcalde de Tecamachalco, Puebla, confirmó el hallazgo sin vida de su hijo de 17 años, Mateo Hernández, luego de que permaneció cuatro días desaparecido.

Horas más tarde, ya el jueves 24, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla expresó sus condolencias a la familia y dio a conocer que mantiene una investigación por el delito de “secuestro y posterior localización sin vida” del menor de edad.

“Por la naturaleza del delito y al encontrarse la investigación en curso, la Fiscalía debe preservar información cuya difusión pudiera poner en riesgo a víctimas, familiares o el desarrollo de la diligencias”, puntualizaron.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus condolencias a la familia y personas cercanas del adolescente de 17 años, y reitera su acompañamiento.



La institución mantiene una investigación por el hecho ocurrido en Tecamachalco. Al encontrarse las diligencias en curso,… pic.twitter.com/xFFi4wAIuk — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 24, 2026

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¿Qué pasó con Mateo Chávez, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla?

De acuerdo al comunicado oficial de la Fiscalía local, el joven de 17 años salió de su domicilio rumbo a un curso; sin embargo, horas más tarde, su familia recibió una llamada en donde informaron que se encontraba secuestrado y exigían dinero para su liberación.

“A partir de ese momento, la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente y brindó acompañamiento especializado a la familia”, explicó.

Para poder dar seguimiento al caso, las autoridades obtuvieron videos de varios puntos del municipio, gracias a esto pudieron reconstruir parte del recorrido del menor, así como conocer el vehículo en el que presuntamente habría sido privado de la libertad.

Localizan cuerpo de Mateo Chávez en carretera de Puebla

Pese a la actuación de las autoridades, el pasado 23 de septiembre el cuerpo del menor fue localizado en la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec; sin embargo, la identificación se dio después de los análisis correspondientes.

“La Fiscalía de Puebla continúa con el análisis de información telefónica, videograbaciones, indicios y demás datos recabados, a fin de esclarecer los hechos e identificar a las personas probablemente responsables”, continuaron.

Alcalde de Tecamachalco, Puebla, emitió comunicado tras identificación de su hijo

Por medio de sus redes sociales, el alcalde de Tecamachalco confirmó la noticia y aseguró que trabajará para que ninguna familia pase por lo que está atravesando.

“Hoy no les hablo como presidente municipal, les hablo como papá. Y como papá, lo único que busco es verdad y justicia. Ninguna familia de Tecamachalco debería pasar por ese dolor. Es por ello que continuaré trabajando todos los días para que así sea”, se pudo leer.

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