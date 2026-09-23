Detienen al morenista Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Miguel Sánchez Altamirano, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente municipal de Juchitán, Oaxaca.

Por medio de un mensaje en redes sociales este miércoles 23 de septiembre, el funcionario detalló que también fue arrestado Carlos Alberto “N”, mejor conocido como La Parca.

Ambos tenían orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de extorsión agravada, así como diversos ilícitos “en contra de la seguridad del Estado”.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿De qué acusan al alcalde de Juchitán, Oaxaca, que fue detenido?

Las autoridades confirmaron que ambos detenidos estarían relacionados a una estructura criminal; sin embargo, no se dio a conocer a cuál, lo que sí se detalló es que está dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresario.

Además, los acusan de delitos graves como narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de proteger a grupos delictivos que operan en la región.

UIF congela cuentas del alcalde de Juchitán, Oaxaca

En el mensaje, Omar García Harfuch dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el congelamiento de las cuentas relacionadas al alcaldes y a La Parca.

“Las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo esta estructura criminal y detener a todos los involucrados”, informó el funcionario.

Finalmente, se dio a conocer que si ocurren más detenciones relacionadas al caso, entonces se informará a la población en general.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.