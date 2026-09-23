Él es Miguel Sánchez Altamirano, el alcalde de Juchitán, Oaxaca, detenido por presunta extorsión

Otro presidente municipal fue detenido en México, ahora fue el turno de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca, quien es acusado de formar parte de una célula dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios.

El edil ganó su puesto en las elecciones del 2024 de la mano de la coalición entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

🚨#AlertaADN Detienen a Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.



El presidente municipal fue arrestado en Ciudad Ixtepec durante un operativo de fuerzas federales y estatales pic.twitter.com/Fwu3PepBDT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 23, 2026

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¿Quién es Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca?

Sánchez Altamirano es licenciado en Derecho y era conocido por ser el hijo del exlíder de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) de Oaxaca, Miguel Sánchez, por lo que desde siempre tuvo un acercamiento a la política y a los movimiento sociales de su entidad.

Inició su trayectoria profesional como secretario particular del exalcalde Emilio Montero Pérez, posteriormente fue titular de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento. En 2022 asumió como alcalde sustituto, hasta que ganó el cargo.

Entre los pobladores de su municipio, así como de la entidad, era conocido como Miguel Quetu. Está casado con Reyna Alonso Carrasco, quien es la presidenta del Sistema DIF Municipal de Juchitán de Zaragoza.

¿Miguel Sánchez Altamirano tiene nexos con el CJNG?

Tras la detención, las autoridades informaron que el político pertenecería a una célula criminal, pero no dieron el nombre; no obstante, medios locales presumen que se trata de Los Cromos, uno de los brazos operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Dicho grupo criminal estaría relacionado a la extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios, los mismos delitos por los que investigarían al presidente municipal, de acuerdo a la información que dio Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Autoridades federales y locales iniciaron el Operativo Sable en la región del Corredor Interoceánico con el fin de disminuir y erradicar la fuerza de este grupo. Además, identificaron a Rafael de Jesús Álvarez Palma, Fallo y/o Comandante Renco, como el presunto líder de esta agrupación.

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