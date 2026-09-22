Donald Trump acusa a México de ser “epicentro” del narco: “Inaceptable que EUA comparta su frontera”

El presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump, acudió a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y acusó a México de ser el epicentro del narcotráfico y de la violencia que estos grupos crean.

Asimismo, calificó de inaceptable que su país comparta frontera con una nación que, en sus palabras, está controlada por los “cárteles enemigos”.

Tras esto, aprovechó para exigir al Gobierno de México recuperar el control del territorio y evitar que los grupos del crimen organizado sigan con tanto poder; no obstante, reconoció el trabajo que ambas administraciones han realizado.

"México es el epicentro de la violencia de los cárteles". El presidente Trump dijo ante la Asamblea General de la ONU que es inaceptable compartir una frontera de 3 mil km con un territorio controlado por cárteles enemigos. Sentenció que los narcos mexicanos son el ISIS del… pic.twitter.com/nRKTCmKHQa — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) September 22, 2026

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“Lamentablemente, México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de dos mil millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su suelo de manos de los enemigos de la humanidad”, mencionó este martes 22 de septiembre.

Trump comparó a los cárteles mexicanos con ISIS

Tras sus palabras, el mandatario estadunidense comparó a los cárteles mexicanos con el grupos extremista ISIS, por lo que aseguró que éstos deben de ser eliminados como pasó en Medio Oriente.

“Al igual que el ISIS, deben de ser eliminados, expulsados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de liberación”, puntualizó.

Ante lo anterior, destacó que su nación ha encabezado ataques contra embarcaciones de presuntos narcos, además presumió una reducción del 90% de acceso de la droga a EUA.

Trump destaca coordinación y trabajo con México

Sin embargo, destacó el trabajo en conjunto con la administración federal mexicana y aseguró que el país tendrá la seguridad que necesita.

“La seguridad y la protección llegarán a México. Me llena de orgullo decirles que tenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances, verdaderamente grandes avances con México”, puntualizó.

Pese a esto, dejó en claro que Estados Unidos ya no permitirá más amenazas de los grupos del crimen organizado contra su país que vengan de algún punto del continente americano, por lo que dejó en claro que “han vuelto”, ya que destacó todo el poderío militar.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales”, puntualizó.

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