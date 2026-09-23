VIDEO: Sujetos rompen cristales de un auto con una pareja dentro y frente a policías en Av. Revolución

Un video que circula en redes sociales muestra el momento de un ataque, luego que dos hombres rompen los cristales de un vehículo mientras una pareja se encuentra en el interior, en hechos registrados sobre la avenida Revolución en la colonia Mixcoac de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Las imágenes del momento del ataque provocaron críticas hacia la manera de actuar de parte de los policías que se encontraban en el lugar,

La pareja de denunció en redes sociales que había sido agredida y cuestionó que los uniformes no hubieran detenido a los presuntos responsables, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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Mi marido y yo acabamos de ser agredidos por unos sujetos sobre Mixcoac y los policías no nos defendieron, tampoco arrestaron a nadie!!



Estamos indefensos con estas "autoridades" corruptas y cobardes!!! pic.twitter.com/dpAZyQoKjZ — Manuel del Amor (@PandaDelAmor22) September 23, 2026

¿Qué pasó en Avenida Revolución? Sujetos agreden auto de pareja en ataque captado en video

De acuerdo con la SSC, policías de tránsito acudieron inicialmente por un percance vial entre una camioneta roja y un vehículo de transporte público. Según la dependencia, el incidente derivó posteriormente en una agresión.

El conductor de la unidad de transporte público habría solicitado el apoyo de otros hombres, quienes salieron del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de la zona y participaron en los hechos. La autoridad capitalina realiza ahora el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los posibles responsables.

¿Qué pasó con los policías testigos de la agresión en Avenida Revolución?

Lala Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que su Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación para determinar cuál fue la actuación de los agentes durante el incidente.

Los policías involucrados ya fue una identificados y citados para rendir su declaración como parte de las indagatorias. La dependencia aseguro, que los hechos serán investigados y que buscara llevar ante las autoridades correspondientes a quienes resulten responsables. El caso, vuelve a generar preguntas acerca de la respuesta policial ante una agresión en plena vía pública.

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