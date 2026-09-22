Nuevo golpe a Los Chapitos: detienen a “El Peli” y tres personas más en Mazatlán, Sinaloa

Los Chapitos sufrieron una nueva baja con la detención de Jesús Antonio “N”, El Peli, y tres personas más en Mazatlán, Sinaloa, así lo anunció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales este martes 22 de septiembre, el funcionario detalló que los arrestos se dieron tras un operativo coordinado entre su dependencia, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, en una acción coordinada de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como… pic.twitter.com/wGefjQGMPA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quién es “El Peli”, integrante de Los Chapitos detenido en Sinaloa?

José Antonio “N” es identificado por las autoridades mexicanas como un generador de violencia y parte de la célula de Los Chapitos, La Chamakera, la cual es liderada por Genaro Aarón “N”.

Específicamente, El Peli era el encargado de coordinar la logística, abastecimiento y los recursos económicos de la organización mediante la venta de droga; sin embargo, también es acusado por su presunta participación en actos de privación de la libertad.

Durante su detención se le decomisaron diversas armas, cartuchos, máquinas contadoras de dinero y dinero en efectivo, además de diversas dosis de drogas; hasta el momento, no se han dado más detalles sobre esta situación.

¿Cómo actúa “La Chamakera”, la célula de Los Chapitos?

De acuerdo a reportes de medios de comunicación, así como investigaciones de las autoridades, esta célula tiene como objetivo reclutar pistoleros y sicarios jóvenes para que actúen en disputas territoriales y secuestros, principalmente, en Mazatlán.

Estos jóvenes se identifican con indumentaria que tienen parchas con la leyenda “Fuerzas Especiales #21 #Chamakera”.

El nombre de la célula lo obtuvieron de Genaro Aarón Pérez Avendaño, mejor conocido como El Chamaco, el cual estaría ligado a Víctor Manuel Barraza Pablos, alías El 40, integrante del Cártel de Sinaloa.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.