Golpe a Los Chapitos: detienen a “El Tronco” y Milton “N” por el secuestro de mineros en Concordia, Sinaloa

A casi nueve meses del secuestro y asesinato de 10 mineros en Concordia, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad informó que fueron detenidos Ángel Gabriel “N”, El Tronco, y Milton Yair “N”, dos integrantes de Los Chapitos.

De acuerdo al comunicado oficial, las dos personas arrestadas formarían parte del grupo criminal Los Menores, liderado por Óscar Luciano Martínez Larios, mejor conocido como El Casco y jefe regional de Los Chapitos y antes del Cártel de Sinaloa.

Resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes de vigilancia en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 y @SSPCMexico, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron a Ángel "N", alias “Tronco”, y Milton "N", relacionados con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una… pic.twitter.com/hqnOuRRdXp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 9, 2026

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Aseguran armas en Sinaloa tras detención

Las autoridades también informaron que a los detenidos se les fueron asegurados los siguientes elementos:

Dos armas largas

Un aditamento lanzagranadas calibre 40mm

Municiones de diversos calibres

Varias dosis de droga

Diverso equipo táctico

Asimismo, se informó que los detenidos y todos los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa, para continuar con las investigaciones del caso.

¿Qué le pasó a los trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa?

El pasado 23 de enero, a inicios de este mismo año, se dio a conocer que un grupo armado secuestro a 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver, ubicada en Concordia, Sinaloa.

Los empleados de la empresa de minería fueron identificados como:

José Ángel Hernández Vélez

José Manuel Castañeda Hernández

Ignacio Aurelio Salazar Flores

Javier Guillermo Vargas Valle

Javier Emilio Valdez Valenzuela

José Antonio Jiménez Nevárez

Jesús Antonio de la O Valdez

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Miguel Tapia Rayón

Francisco Antonio Esparza Yáñez (aún no ha sido localizado)

Días más tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló a Los Chapitos como el grupo detrás del secuestro y asesinato de los trabajadores, luego de que presuntamente los habrían confundido con integrantes de La Mayiza.

Hasta la fecha de publicación de esta nota, se han identificado a nueve de 10 trabajadores; sin embargo, aún sigue la búsqueda por el último de los mineros.

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