CJNG vs. Cártel de Sinaloa: así cambió el mapa del crimen organizado en México

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha construido una estructura internacional que, de acuerdo con las mediciones citadas en la entrevista, alcanza 62 países, además de presencia en los 50 estados de Estados Unidos y las 32 entidades de México.

La organización diversificó sus fuentes de ingresos más allá de las drogas, además de que participa en actividades como extorsión, tráfico de migrantes y armas, lavado de dinero y explotación ilegal de recursos naturales.

Rumbo al proceso electoral, el periodista especializado en crimen organizado, Óscar Balderas, advierte en adn Noticias que los grupos criminales ya estarían moviendo sus intereses políticos en camino a las Elecciones 2027 y anticipa un escenario de violencia diferenciada, con focos de riesgo en estados como Michoacán, Guerrero y Chiapas.