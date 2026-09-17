Arrestan por segunda vez a Víctor Alfonso Martínez, “El Ciego”, presunto integrante de “Los Rusos” en Mexicali

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que fue detenido por segunda vez Víctor Alfonso Martínez, El Ciego, presunto integrante de Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa o de La Mayiza, en Mexicali, Baja California.

De acuerdo al mensaje que publico el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, el arresto se dio tras emitirse una orden de aprehensión por homicidio, con referencia a la carpeta de investigación NUC 02-2026-08249 que está en el C5 de Baja California.

Además, se le relaciona con presuntos hechos de homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

En Mexicali, Baja California, fuerzas federales y autoridades estatales detuvieron a Víctor Alfonso “N”, integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa e identificado como generador de violencia en la región.

Cuenta con orden de aprehensión por homicidio… pic.twitter.com/lWOkNYC5QT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

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Mensajes de amenaza de “El Ciego” contra elementos de seguridad

Meses atrás, en Mexicali apareció una bolsa con pan dulce y servilleta donde este personaje firmaba una presunta amenaza: “Pa’que se les quite el hambre, perros”.

Así fue la primera detención de “El Ciego” en 2025

De acuerdo a archivos periodísticos, en julio de 2025 fue detenido por primera vez Víctor Alfonso Martínez Barraza junto a cuatro personas más: Juan Antonio “N”; Adán Ramiro “N”, El Timmy; Andrea Montserrat “N”; y Samantha Elizabeth “N”.

El arresto en aquella ocasión fue porque circulaban a exceso de velocidad sobre la carretera estatal de Ciudad Guadalupe Victoria. Además, se les decomisaron:

20 dosis de cocaína

91 dosis de metanfetamina

107 gramos de metanfetamina

¿Quiénes son “Los Rusos” y cuál es su vínculo con El Cártel de Sinaloa?

Los Rusos era una de las células más cercanas y leales al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Ismal El Mayo Zambada, hoy conocida como La Mayiza.

Su principal centro de mando se encuentra en el estado de Baja California, donde se han “destacado” por estar relacionados a tráfico de drogas, homicidios y generación de violencia.

Su principal líder es Juan José Ponce Félix, El Ruso, motivo por el cual llevan su nombre. Al momento, son vigilados no sólo por las autoridades mexicanas, sino también de Estados Unidos.

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