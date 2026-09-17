Joven es asesinado a balazos cerca del Cetis 33 en Azcapotzalco

Una fuerte movilización se produjo cerca del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 33 en Azcapotzalco, CDMX, por la muerte de un joven de 18 años.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el hombre murió por disparos de arma de fuego en las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería en la Colonia Prados del Rosario.

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¿Qué pasó en el Cetis 33 este jueves 17 de septiembre?

Según los primeros reportes, dos sujetos llegaron a bordo de dos motocicletas y dispararon contra el joven de forma directa, por lo menos, en cinco ocasiones.

Elementos de la SSC llegaron al lugar y confirmaron la muerte del joven de 18 años. De momento, no se ha confirmado si era estudiante del Cetis 33.

Al lugar llegaron familiares de la víctima para reconocerlo luego de que los elementos de seguridad le permitieron acercarse.

Servicios de emergencia llegaron a Azcapotzalco

Al lugar también llegaron servicios de emergencia y una unidad de la Secretaría de Marina, para desplegarse junto con la SSC en el lugar.

Personal médico y una ambulancia realizó las labores correspondientes, mientras se acordonó el área con cinta amarilla para resguardar la escena del crimen.

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