Cronología de la violencia en Morelos: suman 5 feminicidios de universitarias en menos en poco más de 1 año

La violencia en el estado de Morelos ya no sólo preocupa en el ámbito nacional, sino a nivel internacional, luego de que se diera a conocer el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Sin embargo, este no es el único caso en la entidad, ya que desde abril de 2025 suman cinco feminicidios de estudiantes y hasta ahora no hay respuesta de las autoridades, pese a que presumen una baja de violencia y homicidios en la entidad.

FEMINICIDIO DE CLAUDIA TOCORONTE 💔🕊️



La joven de tan solo 21 años fue asesinada en Cuautla, Morelos (@GobiernoMorelos)



Tenía tan solo un mes en México, era estudiante de la Universidad de Granada y estaba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos



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Cronología de los feminicidios de estudiantes universitarias en Morelos

Estos son los casos de feminicidio que han sacudido a Morelos en los últimos meses:

Abril 2025: feminicidio de Aylin Rodríguez Fernández , estudiante de Psicología

, estudiante de Psicología 2 de marzo de 206: feminicidio de Kimberly Joselin Ramos , quien primero fue reportada como desaparecida y posteriormente fue encontrado el cuerpo sin vida

, quien primero fue reportada como desaparecida y posteriormente fue encontrado el cuerpo sin vida 5 de marzo de 2026: feminicidio de Karol Toledo , estudiante de Derecho

, estudiante de Derecho 2 de junio de 2026: feminicidio de Michelle Itzayana Fuente , tenía 15 años y cursaba en bachillerato

, tenía 15 años y cursaba en bachillerato 12 de septiembre de 2026: feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante originaria de Canarias en México

En el caso de Ailyn Rodríguez, su asesino fue detenido y vinculado a proceso; mientras que en el caso de Kimberli Joselin, su pareja fue detenida como presunta responsable. El resto de los casos continúa sin un móvil ni culpable claro.

Gobierno de Morelos presume baja en violencia y homicidios durante 2026

Mientras estos casos ocurrían y sacudían a todo un país, el Gobierno de Morelos presumió el pasado mes de mayo una disminución del 62.8% de los homicidios dolosos, respecto a las cifras de noviembre de 2024.

“Morelos pasó de un promedio diario de 4.3 víctimas en noviembre de 2024 a 1.6 en mayo de 2026″, presumió la administración que encabeza Margarita González Saravia; sin embargo, ahora el Gabinete de Seguridad tomará las riendas de la investigación por el feminicidio de Claudia Tacorente.

Y es que el ministerio del Exterior de España, a cargo de José Manuel Albares, pidió al Gobierno de México esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los criminales. Paralelamente, la Universidad de Granada canceló el intercambio de tres ciudades.

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