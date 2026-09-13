Claudia Tacoronte: Claves del feminicidio de la estudiante española en Cuautla, Morelos; UAEM lamenta el crimen

Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, Morelos.

La Fiscalía de Morelos abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras la comunidad universitaria y autoridades de España exigieron el esclarecimiento del crimen. Por su parte, la UAEM condenó los hechos y pidió una investigación inmediata con perspectiva de género.

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¿Qué le pasó a Claudia Tacoronte en Morelos?

De acuerdo con las primeras investigaciones, Claudia Tacoronte Aguilera era alumna de la Universidad de Granada y se encontraba en Morelos como parte de un programa de movilidad estudiantil en la UAEM. La noche del sábado acudió a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, en Cuautla.

Al salir del evento, un hombre intentó asaltarla. La joven corrió hacia la Casa de la Cultura, pero el hombre la siguió hasta ahí y la atacó con un arma blanca. Aunque pidió ayuda tras la agresión, murió antes de que los servicios de emergencia pudieran trasladarla a un hospital.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el caso se investiga como feminicidio y confirmó que ya existe coordinación con el Consulado de España para brindar acompañamiento a la familia de la estudiante.

UAEM lamenta el feminicidio de la estudiante española

A través de un comunicado en redes sociales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresó su profundo pesar por el asesinato de Claudia Tacoronte. La institución envió sus condolencias a la familia, amistades y comunidad académica de la estudiante, además de exigir a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género para evitar que el caso quede impune.

El crimen ocurre meses después de que la UAEM enfrentara una serie de feminicidios y desapariciones de estudiantes que provocaron protestas y exigencias de mayores medidas de seguridad dentro y fuera de los campus universitarios.

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