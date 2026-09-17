Un despliegue conjunto de fuerzas federales y autoridades estatales en Sinaloa y Nayarit dejó ocho personas detenidas y diversos aseguramientos relacionados con actividades delictivas, informó el Gabinete de Seguridad.

Según señalaron las autoridades, durante estos operativos también se aseguraron armas, así como miles de cartuchos, vehículos y explosivos.

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Aseguramientos en operativos de Sinaloa y Nayarit

En Acaponeta, Nayarit, elementos federales repelieron una agresión y detuvieron a siete integrantes de una célula delictiva.

En el lugar fueron aseguradas 10 armas largas, 24 cargadores, 530 cartuchos, chalecos tácticos y dos vehículos. Además, tres presuntos agresores perdieron la vida.

Por separado, en Mazatlán, Sinaloa, obtuvieron 53 artefactos explosivos improvisados; mientras que personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Cristian “N”, señalado como integrante de una célula delictiva considerada generadora de violencia en la región.

En operativos conjuntos realizados en Sinaloa y Nayarit, instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a ocho personas y aseguraron armas, más de 9 mil cartuchos, 53 artefactos explosivos, vehículos y una embarcación; además,… pic.twitter.com/8TFX2ztHCo — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 17, 2026

La Secretaría de Marina también participó en estos operativos con el aseguramiento de una embarcación con 7 mil 940 cartuchos en Teacapán, Sinaloa.

Inhabilitan laboratorio clandestino en Sinaloa

En el poblado Corral Viejo, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina y la FGR localizaron un laboratorio clandestino que presuntamente era utilizado para la producción de metanfetamina.

Durante la intervención se aseguraron alrededor de mil 350 litros de sustancias químicas, además de diversos materiales empleados para este tipo de actividades. El sitio fue inhabilitado por las autoridades.

El operativo también incluyó acciones en Concordia, donde personal del Ejército localizó un campamento utilizado por una célula delictiva y aseguraron tres armas largas, 27 cargadores, mil 206 cartuchos, chalecos tácticos y placas balísticas.

Las autoridades informaron que las acciones forman parte de los operativos coordinados para combatir a grupos delictivos y afectar su capacidad operativa en ambas entidades.

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