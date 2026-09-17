“Me toca regresar con ella, pero no como hubiera querido”: Encuentran sin vida a Karla Margarita Pérez, estudiante de medicina

Después de varios días desaparecida, Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de la carrera de medicina, en la Universidad Cuauhtémoc Guadalajara (UCG), Jalisco, fue encontrada sin vida y tanto la comunidad educativa como su familia, sobre todo su hermano, llora esta tragedia.

Karla Margarita desapareció el pasado 14 de septiembre en Zapopan y tenía el sueño de convertirse en doctora. Al ver que no llegó a casa, su familia compartió su ficha en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, sin embargo, ya confirmó que fue encontrada, aunque no como hubiera querido.

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Hermano llora muerte de Karla Margarita Pérez

A través de sus redes sociales, Carlos Pérez, hermano de Karla mencionó que “con el corazón destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido”, con lo que confirmó su fallecimiento.

Karla Margarita Carlos Pérez confirma fallecimiento de la estudiante Karla Margarita

Después de agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes y compartieron su fotografía señaló que tanto él como su familia seguirán levantando la voz para que nadie más tenga que vivir este dolor.

Por su parte, la Universidad Cuauhtémoc Guadalajara, afirmó que el recuerdo de Karla permanecerá po sus sueños y su vocación de servir.

Marcha para exigir justicia para Karla Margarita Pérez

Con el objetivo de exigir una investigación inmediata y la detención de los responsables, la familia llama a una marcha el 18 de septiembre en la salida a León (semáforo frete al cementerio), a las 17:00 horas.

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