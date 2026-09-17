Sacerdote Román de la Cruz Hernández, otra víctima de la inseguridad en México

La iglesia de México se unió a la pena por el asesinato del sacerdote Román de la Cruz Hernández y nuevamente se pronunció contra la violencia que azota a México, ya que la crisis de seguridad ha afectado gravemente al sector religioso.

El pasado 15 de septiembre, el cuerpo del sacerdote fue encontrado en Lolotla, Hidalgo, con heridas de arma de fuego, junto a una camioneta rota y una cartulina con un mensaje atribuido a un grupo criminal.

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¿Qué dijo la iglesia por el asesinato del sacerdote Román de la Cruz?

La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a las autoridades a esclarecer los hechos y procurar la justicia por el sacerdote. Asimismo, dijo que se une en oración y pide por su eterno descanso y por el consuelo de su familia y comunidad.

Por su parte, el Obispado de Huejutla afirmó estar consternado por tal hecho, pero no podía especular sobre el acontecimiento para permitir que las autoridades puedan llevar a cabo la investigación e informar de la tragedia.

Sin embargo, ante la alarmante situación de violencia que se vive en México, pide una investigación exhaustiva y se llegue al esclarecimiento de este hecho, se haga justicia y no permitir que este suceso ni otros crímenes queden impunes.

¿Cuántos sacerdotes han sido asesinados de 2024 a 2026?

Según datos del Centro Católico Multimedial, en los últimos dos años, varios miembros de la Iglesia Católica en México han sido víctimas de la delincuencia.

Sacerdotes asesinados: 4

Sacerdotes heridos: 2

Catequistas heridos: 4

Laicos asesinados: 15

Familias asesinadas: 2

La mayoría de estos hechos ocurrieron en los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Tabasco, Baja California e Hidalgo.

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