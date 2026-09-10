Ella es Griselda Arredondo, la contadora del CJNG por la que el FBI ofrece 2 millones de dólares

En Estados Unidos sigue la afrenta directa y el plan de desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así lo planteó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) al reiterar que ofrece dos millones de dólares por información para localizar a Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Las autoridades estadunidenses describen a esta mujer como una de las principales operadoras financieras y contadoras de la organización criminal que fundó Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón, an alleged high-ranking financial operator for a major transnational cartel and designated foreign terrorist organization based in Mexico, is #wanted for allegedly directing an international complex fraud scheme targeting American timeshare… pic.twitter.com/QH1RMd7KcN — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) September 9, 2026

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¿Quién es Griselda Arredondo Pinzón y por qué la busca el FBI?

De acuerdo a la información dada, Griselda Margarita es descrita como una mujer mexicana que nació el 1º de junio de 1990, es decir, actualmente tendría 36 años edad.

Estudió en la Universidad del Valle de Atemajac y es identificada como media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, uno de los principales cuadros de la organización y por quien ofrecen 10 millones de dólares en EUA.

Su papel dentro del CJNG habría sido la de encabezar un “complejo esquema internacional de fraude dirigido a propietarios estadunidenses de tiempo compartido en México”, es decir, la renta de propiedades en periodos vacacionales.

Investigaciones apuntan que las acciones se llevaron a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, y las víctimas ascenderían a cerca de seis mil ciudadanos estadunidenses, dejando pérdidas de 39.6 millones de dólares.

La red no la fundó ni trabajó en solitario, ya que también están señalados Emiliano Sánchez Martínez y su esposa Xeyda del Refugio Foubert Cadena, hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, presunto abogado del CJNG.

Gracias a este negocio habría blanqueado dinero para el cártel, además de financiar el tráfico de drogas y armas.

EUA tiene orden de arresto contra Griselda Arredondo

En octubre de 2025 el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en Nueva York, emitió una orden de aprehensión contra Griselda Arredondo y la acusan de conspiración para cometer fraude electrónico, así como blanqueo de dinero.

A inicios de agosto del presente año, tras presentarse la estrategia Degradación del CJNG, el Departamento de Estado de EUA aumentó la recompensa por Griselda Arredondo; conviene recordar que este país ofrece más de 100 millones de dólares por los principales líderes del cártel.

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