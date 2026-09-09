Muere un estudiante en instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; investigan las causas

Un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) falleció en el interior de las instalaciones universitarias, tras supuestamente caer de uno de los edificios.

Tras lo ocurrido, las actividades académicas fueron suspendidas, para que tanto alumnos como docentes se retiraran del lugar y permitieran que las autoridades realizaran las labores de levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

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Autoridades investigan la muerte del estudiante de la UASLP

Hasta el momento, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar cuáles fueron las causas de la muerte del joven estudiante de Ingeniería.

Por su parte, la UASLP confirmó el fallecimiento del alumno sin proporcionar detalles de su identidad ni de las circunstancias en las que ocurrió la caída. Asimismo, la institución aseguró que colabora con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y envió sus condolencias a los familiares, compañeros y profesores del alumno.

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