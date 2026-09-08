Balacera en carretera de Culiacán: agentes federales repelen ataque y aseguran arsenal

Elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron atacados con armas de fuego mientras realizaban labores de seguridad en una carretera de Culiacán, Sinaloa.

Los agentes repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas relacionadas con los hechos. De acuerdo con las autoridades, ningún elemento de la corporación resultó lesionado.

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Así ocurrió el ataque a los elementos de la SSPC

Omar García Harfuch, titular de la dependencia, informó que el personal se encontraba realizando sus labores al momento de ser atacados con armas de fuego.

La agresión ocurrió sobre la carretera federal México 15, en el tramo que conecta Los Mochis con Culiacán, capital del estado.

Según informó el funcionario, a los atacantes se les relaciona con el robo de un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, el cual cuenta con reporte.

Personas detenidas y armas aseguradas en Sinaloa

Después de repeler el ataque, los agentes detuvieron a cuatro personas relacionadas con el ataque, de los cuales no se ha dado a conocer las identidades.

Además, en esta intervención se aseguraron tres armas de fuego, dos de ellas largas y una corta, así como 30 cargadores y 502 cartuchos.

Junto a eso, se localizaron cinco chalecos balísticos, dos pecheras, artefactos metálicos (ponchallantas) y el vehículo con reporte de robo.

En Culiacán, Sinaloa, personal del @SPF_SSPC de @SSPCMexico que realizaban labores de seguridad sobre la carretera federal México 15 fueron agredidos con armas de fuego.

Nuestros compañeros repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas. Ningún elemento resultó lesionado.… pic.twitter.com/d3eq0LoDKf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 8, 2026

De momento, las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar la situación jurídica de las personas detenidas y deslindar responsabilidades.

La violencia continúa en Sinaloa

La agresión contra los elementos federales ocurre mientras Culiacán y otras regiones de Sinaloa mantienen un escenario de violencia relacionada con disputas entre organizaciones criminales.

Las autoridades mantienen operativos de seguridad y labores de inteligencia para identificar y detener a personas relacionadas con actividades delictivas.

Durante los últimos días se han registrado distintos hechos violentos en la entidad, entre ellos ataques armados y homicidios.

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