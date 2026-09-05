Farath Coronel: Detienen a Elías “N” presunto homicida del vidente conocido como Brujo mexicano

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se efectuó la detención de Elías “N”, señalado como presunto autor material del homicidio de Farath Coronel, el vidente también conocido como “Brujo Mexicano”.

Fue en la madrugada del viernes 4 de septiembre cuando los vecinos alertaron a las autoridades acerca de un posible crimen. Los agentes de seguridad acudieron al inmueble y hallaron en el interior el cuerpo del influencer.

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¿Quién mató a Farath Coronel?

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía del Edomex, Elías “N”, el presunto homicida se desempeñaba como elemento de seguridad del influencer y vidente de los famosos. Por tal motivo, tenía acceso al departamento de la víctima, donde ocurrió el crimen.

#Detenido. Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Elías "N", investigado como presunto autor material del homicidio de un integrante de la comunidad LGBTIQ+, identificado como "Farath" y/o "La Diabla", hechos ocurridos esta mañana en el municipio de #CuautitlánIzcalli.



El… pic.twitter.com/96LNKJdQLu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 5, 2026

Tras la detención, Elías “N” fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien integra la carpeta de investigación.

Se filtran audios de una discusión entre Farath Coronel y Elías “N”

Tras el asesinato del Brujo Mexicano, se viralizó un audio atribuido a un presunto amigo de Farath Coronel. En dicho clip se observa al vidente teniendo una discusión con sus dos escoltas.

Este video relata una posible secuencia de los hechos y menciona que el presunto responsable del ataque tenía carácter explosivo.

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