Camilo Séptimo: Piden reclasificar como feminicidio el asesinato de la esposa e hija del tecladista Jonathan Meléndez

La investigación por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, continúa. Recientemente, se informó que los abogados de las víctimas contarán con cuatro meses para recabar las pruebas necesarias para buscar que los asesinatos de la esposa, hija y trabajadora doméstica sean clasificados como feminicidios.

A pesar de que la jueza vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por homicidio calificado, los abogados de la familia del músico de Camilo Séptimo consideran que las víctimas mujeres fueron privadas de la vida por razón de género.

“Tenemos cuatro meses para direccionar la investigación y sea feminicidio”, señaló Luis Rodríguez, asesor jurídico de las víctimas.

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Después de una audiencia que duró casi 9 horas, vincularon a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia en… pic.twitter.com/nNFsUYnOAk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2026

El multihomicidio ocurrió el pasado 1 de septiembre, en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza. Según los reportes de la Fiscalía del Edomex, en el departamento fueron asesinados Jonathan Meléndez; su esposa, Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo; Sofía, su hija de tres años, y Aleyda Romero, la empleada doméstica de la familia, que logró ocultar al único sobreviviente de la masacre, el hijo de seis años de la pareja.

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¿Quién era Jonathan Meléndez?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, mejor conocido en el medio artístico como “Honas”, fue un tecladista, compositor y productor musical mexicano, ampliamente reconocido por ser miembro fundador de Camilo Séptimo, una de las bandas más influyentes y representativas de la escena del indie rock y synthpop en México.

Su trabajo con los sintetizadores fue la pieza clave que definió el característico sonido espacial y atmosférico de la agrupación.

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