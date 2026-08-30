Expansión del CJNG y la nueva era del cártel al mando de Juan Carlos Valencia “El 03″

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentra viviendo un momento de reconfiguración, no sólo por el abatimiento del líder histórico Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, o el arresto de Audias Flores Silva, El Jardinero, sino porque es una de las organizaciones más buscadas en los Estados Unidos (EUA) y por la que ofrecen más de 100 millones de dólares en recompensas por sus líderes.

En el poder ahora está Juan Carlos Valencia, El 03 o El Pelón, un hombre por el que EUA ofrece 25 millones de dólares para dar con su paradero, cifra que sólo ha ofrecido en muy pocas ocasiones y que ahora lo vuelve uno de los más buscados alrededor del mundo.

Es por eso que en adn Noticias hablamos con el periodista especializado en temas de seguridad, Óscar Balderas, para entender cómo se desarrolla el CJNG ahora que tiene nuevo líder, además de entender por qué su transición no ha sido igual a la del Cártel de Sinaloa.

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¿Cómo se reorganizó el CJNG tras el abatimiento de “El Mencho” y la sucesión de “El 03″?

El 22 de febrero todo México y el mundo amanecieron con la noticias de que El Mencho había sido abatido en Talpa, Jalisco; sin embargo, tan solo un mes y días después las autoridades federales confirmaron la detención de El Jardinero, con lo que muchos se cuestionaron quién sería el nuevo líder del CJNG ya que se barajeaba una serie de nombres.

Sin embargo, la duda sólo era para la ciudadanía y no al interior del cártel, ya que para ellos siempre hubo una organización establecida. De acuerdo a Balderas, es como si dentro de ésta hubiera una especie de monarquía y los lugares para ascender al poder estuvieran muy delimitados.

“Lo sabía El Mencho (que iba a morir), incluso colocó un sistema de numeración para que quedara muy claro quién iba a quedar al frente. Él era el uno, el dos era El Menchito (preso en EUA) y pues el siguiente era el tres”, puntualizó.

Juan Carlos Valencia, el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Juan Carlos Valencia, uno de los personajes más cercanos a la élite del narco ya que era hijo de Armando Valencia Cornelio, El Maradona y cofundador del Cártel del Milenio, así como de Rosalinda González Valencia, mejor conocida como La Jefa y quien se casaría con El Mencho, por lo que terminó siendo hijastro del líder del CJNG.

Sin embargo, su perfil no sólo destaca por su parentesco, sino también porque se trata de un ciudadano estadunidense, lo que hace que Estados Unidos pueda seguirlo y arrestarlo en cualquier parte del mundo, es decir, ya no se tendría que negociar con las autoridades mexicanas en caso de una detención o traslado.

“A pesar de que es poco conocido y que es un hombre relativamente joven, tiene entre 41 y 45 años (...) es un tipo que creció en este mundo criminal que conoce muy bien la empresa, que tiene muy claro hacia dónde iba la expansión que planeaba su padrastro”, explicó el especialista.

Esto último fue lo que hizo que no hubiera discusión dentro del CJNG sobre quién iba a tomar el poder, ya que estaba plenamente decidido, además de que se trata de un hombre que conoce perfectamente el negocio.

¿Por qué la sucesión del CJNG fue pacífica a diferencia del Cártel de Sinaloa?

Como se puede observar, en el Cártel Jalisco Nueva Generación desde siempre se estableció una sucesión marcada; sin embargo, en el Cártel de Sinaloa esto no se planteó ya que había dos cabezas al frente: El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán.

Al no estar éstos y las traiciones que se dieron en los últimos años, el poder se fragmentó y provocó la crisis de seguridad que se vive actualmente en Sinaloa, ya que lo que importa es establecer el poder en una plaza y dominar a los grupos que están alrededor.

Aunado a lo anterior, Óscar Balderas apunta que “los liderazgos del Cártel Jalisco sí le tenían una obediencia ciega al Mencho” que, además, permitió la expansión internacional que hoy tiene a este cártel como el más buscado por EUA.

En la actualidad podemos hablar de que el CJNG tiene presencia en 62 países, de acuerdo a la Oficina del Crimen y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés) debido a que se ha expandido más allá del tráfico de drogas, pues ahora tienen lugar en la explotación del petróleo, litio, gas, así como en los delitos de extorsión, tráfico de armas, migrantes y explotación de recursos naturales.

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