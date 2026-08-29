Grupo armado incendia ring de Noche Suprema en Sonora; posponen evento de box e influencers

Un grupo armado irrumpió en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora, donde se llevaría a cabo la “Noche Suprema”, evento que combinaría boxeo profesional con la presentación de varios influencers, y prendió fuego al ring.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, alrededor de las 20:30 horas en el CUM, ubicado en el Boulevard Solidaridad y la avenida Perimetral Norte, cuando hombres arribaron, desataron una balacera y provocaron un incendio aparentemente con un lanzallamas al ring que se acababa de montar.

La Sonora de Alfonso Durazo



Incendian el ring y posponen hasta nuevo aviso evento de boxeo entre influencers en Hermosillo



El ataque ocurrió durante el montaje de “Noche Suprema”, cuando sujetos armados habrían irrumpido en el recinto pic.twitter.com/mS3jeWjJ8N — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 29, 2026

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¿Qué pasó con la “Noche Suprema”?

A través de un comunicado, los organizadores del evento “Noche Suprema” informaron que tras los “lamentables actos vandálicos” en el ring, el evento programado para el sábado 29 de agosto, se pospondría hasta nuevo aviso.

Detalló que todo el personal de “Noche Suprema” se encuentra a salvo y fuera de peligro, y aquellos que compraron boletos para el evento tendrán un reembolso a partir del miércoles 2 de septiembre, a través del sistema de Xticket (en sus oficinas o canales oficiales).

¿Cuál era el objetivo del grupo armado en la Noche Suprema?

La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora catalogó como “actos vandálicos” los hechos reportados en las instalaciones deportivas y señaló que la suspensión debe a que el promotor del espectáculo aún y cuando contaba con los permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, no garantizó las medidas de seguridad a las que estaba obligado a promocionar para la realización del evento.

Buenas noches, se comparte información de la Mesa Estatal de Seguridad: https://t.co/78efnAlN8a — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 29, 2026

Asimismo, aclaró que dichos actos estaban dirigidos a la producción y organización del evento y no a los espacios públicos ni a las personas usuarias.

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