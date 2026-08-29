Luego de la detención de uno de los presuntos asesinos del influencer, César Gástelum, identificado como Jesús Alberto “N”, alias “El Dron”, la investigación dio un nuevo giro.

Y es que, el presunto responsable de la muerte del creador de contenidos dio a conocerse detalles sobre la investigación del homicidio, ¿qué dijo? Aquí en adn noticias te lo contamos.

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¿Cuándo murió César Gastélum?

César Gastélum fue asesinado la noche del pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo; ahora, tras la captura de Jesús Alberto “N”, alias “El Dron”, circula una versión sobre el posible motivo por el que el influencer habría sido atacado.

¿Por qué mataron a César Gastélum?

De acuerdo con información difundida por el periodista Antonio Nieto y retomada por distintos medios, “El Dron” habría señalado que el ataque contra César Gastélum ocurrió porque el creador de contenido presuntamente habló de más sobre “Los Chapitos” en Culiacán.

“‘Por andar de hocicón’. Mataron al streamer, César Gastelum, por presuntamente hablar de más sobre los ‘Chapitos en Culiacán”, indicó Nieto en sus redes sociales.

¿Quién es “El Dron”, presunto asesino de César Gastélum?

Jesús Alberto “N”, alias “El Dron”, fue detenido en Puebla como uno de los presuntos responsables materiales del asesinato de César Gastélum.

La captura ocurrió durante un operativo en el que agentes fueron atacados por hombres armados; en el enfrentamiento, una persona murió y dos fueron detenidas, entre ellas Jesús Alberto “N”.

El detenido es señalado por las autoridades como uno de los dos hombres que habrían participado directamente en el ataque contra el creador de contenido.

La investigación continúa y las autoridades todavía buscan esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

¿Qué sigue en el caso de César Gastélum?

La investigación continúa para determinar quiénes participaron en el homicidio, cuál fue exactamente el móvil y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas señaladas.

Por ahora, la captura de “El Dron” permitió conocer una nueva versión sobre el posible motivo del crimen, pero será la investigación de las autoridades la que determine si esta hipótesis se confirma.

El caso de César Gastélum, que comenzó con un ataque ocurrido mientras transmitía en vivo, ahora suma una detención y una posible línea de investigación sobre el contenido que el influencer difundía en redes sociales.

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