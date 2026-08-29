Ataque armado contra madres buscadoras en Culiacán, Sinaloa

Este sábado 29 de agosto se registró un ataque armado contra dos madres buscadoras del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, en Culiacán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la tarde, en la colonia Estela Ortiz de Toledo, cuando Alma Rosa Rojo, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto a su hija, quien también forma parte del grupo.

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¿Qué se sabe del ataque armado contra las madres buscadoras?

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaban las dos madres buscadoras recibió múltiples impactos de bala, por lo que resultaron heridas.

Al lugar acudieron servicios de emergencia como paramédicos de Cruz Roja y personal de Rescate Urbano y Urgencias Básicas del Grupo GERUM para brindarles atención médica y trasladarlas a hospitales.

Asimismo, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y Policía de Investigación.

La #SSPSinaloa informa que, este 29 de agosto de 2026, se registró una agresión a balazos en la colonia Esthela Ortiz de Toledo en Culiacán contra dos mujeres, identificadas como integrantes de un colectivo de búsqueda de personas; ambas fueron trasladadas a un hospital, donde ya… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 29, 2026

Colectivo Sabuesos Guerreras condena ataque

A través de su cuenta de Facebook, el colectivo Sabuesos Guerreras condenó el ataque perpetrado contra las madres buscadoras, en especial contra Alma Rosa.

Aseguró que quienes buscan a sus seres queridos no deberían enfrentar el terror ni la muerte por ejercer una labor que le corresponde al Estado.

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