Captura clave del narco: Detienen en Mexicali a operador financiero de “Los Chapitos”

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención en Mexicali, Baja California, de un hombre identificado como Salvador “N”, presunto operador financiero de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

A través de sus cuentas oficiales, el funcionario federal destacó que la detención se derivó de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos.

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La SSPC informó que la detención se realizó cuando circulaba en un vehículo acompañado de una mujer, por lo que le marcaron el alto para realizarle una inspección de seguridad, tras la cual hallaron 57 dosis de metanfetamina.

El hombre de 41 años y la mujer de 26 años fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el @GabSeguridadMX Salvador “N”, identificado como presunto operador… pic.twitter.com/SoHZ8F14RS — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026

¿Quién es Salvador “¿N”, presunto operador financiero de Los Chapitos?

García Harfuch informó que Salvador “N” cuenta con investigaciones financieras en México a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, enfrenta acciones financieras en Estados Unidos, incluida una designación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), debido a su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades también lo identifican como integrante de Los Rusos, una organización criminal vinculada con la facción de Los Chapitos.

Tras la detención de dicho sujeto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció los resultados de la cooperación de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

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