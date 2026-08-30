Asesinan a Ricardo Zúñiga, creador de contenido, en Puebla

El creador de contenido Ricardo Zúñiga fue asesinado a balazos la noche del sábado 29 de agosto, en la comunidad de Santa Cruz Atopoltitlán, en Tehuitzingo, Puebla.

Ricardo Zúñiga, de 35 años, quien también fungía como fotógrafo, había denunciado previamente amenazas por criticar a la actual administración sobre temas como “El basurero”, millones y obras.

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¿Qué se sabe de las amenazas a Ricardo Zúñiga?

A través de sus redes sociales, el fotógrafo señaló el 9 de mayo que el viernes Santo recibió una llamada para que dejara de criticar el gobierno local y de meterse en la política.

“Que no me metiera en la política, aunque mi intención nunca es criticar me advirtieron que dejara de hacerlo, que me estaban advirtiendo y si continuaba con publicaciones traería consecuencias hacia mi persona... Así que banda, si algo me pasa ya saben...”

¿Cómo reaccionó la comunidad por el asesinato de Ricardo Zúñiga?

El sábado, a través de la cuenta Tehuitzingo Día a Día, se informó sobre el asesinato del fotógrafo y aseguraron que quienes lo seguía sabían que “hablaba con verdad”, por lo que con esto se quiere silenciar la libertad de expresión.

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