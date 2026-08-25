Mapa de la narcopolítica en México: los territorios y cárteles en disputa durante las Elecciones 2027 según especialista

En menos de un mes comenzará el proceso electoral 2026-2027; sin embargo, la amenaza del crimen organizado y la disputa de los grupos del narcotráfico en distintos puntos de la República Mexicana está latente tal como ha ocurrido en los últimos comicios en el país.

En adn Noticias hablamos con el periodista Óscar Balderas, especialista en temas de seguridad y narcotráfico, quien nos compartió su análisis sobre la actuación de estos grupos y cómo impactará en las elecciones federales.

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¿Cuál será el papel del crimen organizado durante las elecciones 2027?

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el 10 de septiembre iniciará oficialmente el proceso rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027, pero para Óscar Balderas los grupos criminales no esperarán al arranque institucional, por el contrario ya mueven sus piezas para continuar con el poder en ciertos territorios.

“Los grupos del crimen organizado han comenzado a moverse, no van a esperar al calendario electoral que tenga el INE. Ya han empezado a mover candidatos que les gustan y candidatos que no les gustan, los están bajando”, refirió el comunicador.

De acuerdo a su análisis, la forma en que ya se mueven los grupos criminales podría incrementar la violencia en el país, específicamente si se da una alternancia democrática, es decir, que cambie el actual partido en el poder sea cual sea.

“Hay mucha alternancia democrática en este momento y eso obliga a los grupos criminales a replantear los pactos que tienen”, puntualizo, aunque dejó en claro que la peligrosidad no será sólo entre los grupos políticos, sino que visualiza un panorama complejo para la prensa y la ciudadanía debido al aumento de la violencia.

Mapa del narcotráfico en México durante las elecciones 2027

El Gobierno de México nunca ha presentado una especie de “padrón” de los grupos del crimen organizado que operan en el país, pero diversas solicitudes de transparencia apuntan a que tendrían contabilizados al menos 80 facciones actuando en estos momentos.

Dentro de estos dos sobresalen: El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa; sin embargo, este último ya no existe como lo conocíamos hasta hace unos años, ahora estaría compuesto por Los Chapitos, La Mayiza, El Cártel de Guasave y otras células pequeñas que se quedaron en los territorios que dominaban.

Mapa del narcotráfico en México Así se reconfiguran los cárteles del narcotráfico en México previo a las Elecciones 2027 (Creación propia | adn Noticias)

Pese a esta particularidad con el Cártel de Sinaloa, el periodista Óscar Balderas no explicó cómo ve las elecciones 2027 con este grupo y el CJNG, diciéndonos que habrá actuaciones diversas:

Lo nueva forma que tiene e l Cártel de Sinaloa seguirá dominando las entidades del norte del país, desde ahí “van a tratar de tender puentes y ejercer menos violencia ”; no obstante, debido a los enfrentamientos en Sinaloa que llevan más de dos años, ahí el panorama puede ser diferente , aunado a las acusaciones de Estados Unidos (EUA) contra miembros del gobierno de Rubén Rocha.

del país, desde ahí “van a y ”; no obstante, debido a los enfrentamientos en que llevan más de dos años, ahí , aunado a las acusaciones de Estados Unidos (EUA) contra miembros del gobierno de Rubén Rocha. Por su parte, el CJNG buscará quedarse con el control del sur del país , donde a veces tambalea, según el especialista.

, donde a veces tambalea, según el especialista. Los puntos rojos a considerar son Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde habrá enfrentamientos entre diversos grupos para quedarse con el poder de las plazas.

Incluso Michoacán ha destacado por la violencia en los últimos meses, incluyendo el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; la detención de Alfonso “N”, líder del Cártel de Los Reyes, así como el intento de aprehensión de El Tío Lako.

¿Y qué pasará con la CDMX?

Finalmente, para las elecciones del próximo año, el periodista mencionó que el panorama para la Ciudad de México (CDMX) será muy diferente respecto a la actividad del crimen organizado.

Pese a esto, advierte que la presencia de éstos se podría dar con actividades de lavado de dinero, tope de gastos de campaña de candidatos o tomar el control de aeropuertos o terminales.

“Aquí (en CDMX) va a ser muy complejo ver cuerpos colgados, va a ser muy difícil que veamos cuerpos desmembrados...creo que la presión va a venir por otro lado”, expresó.

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