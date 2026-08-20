Así nació la alianza entre “El Tío Lako” y “El Mencho” para expandir al CJNG en Michoacán

El miércoles 19 de agosto Michoacán vivió uno de sus episodios más violentos en los últimos meses, durante las primeras horas del día se presentaron cera de 24 bloqueos carreteros en la entidad, acompañados de quema de vehículos o llantas.

En un primer momento no se sabía qué es lo que estaba pasando; sin embargo, mientras pasaban las horas, se dio a conocer que estos cierres viales se debían a un operativo de seguridad contra algunos “objetivos prioritarios” en la sierra.

Posteriormente, el Gabinete de Seguridad federal confirmó el despliegue de fuerzas en Michoacán para detener a Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido como El Tío Lako, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, cabeza de la célula Los Guerreros y personaje cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho.

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Así se fortaleció el CJNG en Michoacán junto a Los Guerreros

A diferencia de muchas células que nacieron para fortalecer la presencia de CJNG en diversos territorios, Los Guerreros nacieron antes en Michoacán y durante más de tres décadas entre sus actividades estuvo el robo de ganado, secuestro, extorsión, narcotráfico y despojo de tierras.

Su principal rival fue el Cártel de Sinaloa, quien intentó negociar con ello para tener el control del estado; sin embargo, Los Guerreros no cedieron y siguieron liderando todo lo relacionado “al negocio” bajo las órdenes de El Tío Lako, así como de Javier Guerrero Martínez, el fundador.

Este último fue abatido en la década del 2010, por lo que Heraclio quedó al mando del grupo y buscó una alianza con el CJNG, organización que comenzaba a tomar fuerza en el país y quienes los ayudaron a enfrentarse a Los Caballeros Templarios.

Los lazos “familiares” de los hermanos Guerrero y “El Mencho”

La cercanía no se dio porque sí entre ambas facciones, sino que reportajes periodísticos informan que Javier Guerrero y El Mencho eran compadres, debido a que el líder del Cártel Jalisco era padrino de los tres hijos de éste, incluido Adrián Alonso Guerrero, mejor conocido en la actualidad como El 08.

🚨#AlertaADN



🚔⚠️ #OGH | El Gabinete de Seguridad (@GabSeguridadMX) informó sobre la detención de tres personas más relacionadas con el operativo en Michoacán, con lo que suman 12 detenidos pic.twitter.com/Xy0KzvjwGA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 20, 2026

Tras la muerte de Javier, El Tío Lako tomó el control de Los Guerreros, mientras que los ahijados de Oseguera Cervantes se iniciaron en el negocio y subían de posición en el CJNG, extendiendo el poder el grupo michoacano en los municipios de Zamora, Ecuandureo, La Piedad, Zacapu, Chilchota y Yurécuaro, incluso lograron tener poder en Jalisco.

Ahora, tras el operativo de esta semana, se oficializó que el Gobierno Mexicano va por El Tío Lako y este tipo de situaciones podrían replicarse en Michoacán más pronto de lo que se piensa.

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