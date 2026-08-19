Bloqueos y quema de llantas en carreteras de Michoacán; autoridades reportan afectaciones en varios municipios

Las autoridades reportan bloqueos y quema de llantas o vehículos en la carreteras de Michoacán, lo que ha provocado tránsito lento y que la población no se acerque a la zona.
De acuerdo a las autoridades, específicamente el C5 de la entidad y Azteca Noticias en la entidad, los bloqueos se encuentran:
- Carretera Morelia - Quiroga, a la altura del Correo
- Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria
- Carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja
- Crucero Franco Reyes
- La Piedad-Ecuandureo a la altura de La Esperanza
- La Piedad-Ecuandureo a la altura del Libramiento Marti Mercado
- La Piedad-Vista Hermosa a la altura de Estación Patty
- La Piedad- Numarán pasando Villas de Las Lomas
- La Piedad-Carapan; Churintzio Desviación a Autopista
- La Piedad-Carapan; Zinapáro comunidad El Salvador
- Carretera Zamora-Ecuandureo en la localidad El Sauz
- Carretera libre de Ecuandureo-La Piedad localidad Quiringúicharo
- Carretera Zamora-La Barca a la altura de El Pochote
- Purepero-Tlazazlca referencia por Global Gas
- Camino del Pochote - Ario de Rayón
- A la altura del Yaki en Zamora
- Carretera libre Zamora-Carapan en la localidad Los Nogales
- Carretera libre Chilchota-Carapan, localidad Tanaquillo (Chilchota)
- Carretera libre Zamora-Ixtlán (límite entre ambos municipios)
- A la entrada de Ecuandureo entre la localidad Ucácuaro y Ecuandureo, a la altura del oxxo
- Carretera Carapan - Zacapu a la altura de la subestación de CFE
- Carretera Estatal Tangancícuaro- Carapan a la altura del kilómetro 124 cerca de Los Nogales
- Carretera la Barca a la altura de Los Sauces
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¿Qué pasó en las carreteras de Michoacán hoy 19 de agosto?
Hasta el momento, las autoridades no han informado qué paso en la entidad o si se detuvo a un personaje de alto perfil; sin embargo, medios locales reportan que los bloqueos se habrían desatado tras un operativo de seguridad en distintos puntos de Michoacán.
Lo que sí se sabe es que el primer bloqueo del día, de acuerdo a los reportes de las autoridades locales, se dio en la carretera Zamora-La Piedad, a la altura del puente El Sauz de Abajo, luego siguiente en dos carreteras de Ecuandureo.
Compañeros de Azteca Noticias en la entidad informaron que presuntos integrantes de grupos criminales habrían despojado a conductores de sus camiones de carga o autobuses de pasajeros, esto con el fin de cerrar vialidades; no obstante, ya hay una fuerte movilización de las autoridades.
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