Bloqueos y quema de llantas en carreteras de Michoacán; autoridades reportan afectaciones en varios municipios

Las autoridades reportan bloqueos y quema de llantas o vehículos en la carreteras de Michoacán, lo que ha provocado tránsito lento y que la población no se acerque a la zona.

De acuerdo a las autoridades, específicamente el C5 de la entidad y Azteca Noticias en la entidad, los bloqueos se encuentran:

Carretera Morelia - Quiroga , a la altura del Correo

, a la altura del Correo Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan , a la altura de Sanabria

, a la altura de Sanabria Carretera Comanja - Coeneo , a la altura de Comanja

, a la altura de Comanja Crucero Franco Reyes

La Piedad-Ecuandureo a la altura de La Esperanza

a la altura de La Esperanza La Piedad-Ecuandureo a la altura del Libramiento Marti Mercado

a la altura del Libramiento Marti Mercado La Piedad-Vista Hermosa a la altura de Estación Patty

a la altura de Estación Patty La Piedad- Numarán pasando Villas de Las Lomas

pasando Villas de Las Lomas La Piedad-Carapan ; Churintzio Desviación a Autopista

; Churintzio Desviación a Autopista La Piedad-Carapan ; Zinapáro comunidad El Salvador

; Zinapáro comunidad El Salvador Carretera Zamora-Ecuandureo en la localidad El Sauz

en la localidad El Sauz Carretera libre de Ecuandureo-La Piedad localidad Quiringúicharo

localidad Quiringúicharo Carretera Zamora-La Barca a la altura de El Pochote

a la altura de El Pochote Purepero-Tlazazlca referencia por Global Gas

referencia por Global Gas Camino del Pochote - Ario de Rayón

A la altura del Yaki en Zamora

Carretera libre Zamora-Carapan en la localidad Los Nogales

en la localidad Los Nogales Carretera libre Chilchota-Carapan , localidad Tanaquillo (Chilchota)

, localidad Tanaquillo (Chilchota) Carretera libre Zamora-Ixtlán (límite entre ambos municipios)

(límite entre ambos municipios) A la entrada de Ecuandureo entre la localidad Ucácuaro y Ecuandureo , a la altura del oxxo

, a la altura del oxxo Carretera Carapan - Zacapu a la altura de la subestación de CFE

a la altura de la subestación de CFE Carretera Estatal Tangancícuaro- Carapan a la altura del kilómetro 124 cerca de Los Nogales

a la altura del kilómetro 124 cerca de Los Nogales Carretera la Barca a la altura de Los Sauces

#AlertaVial | ACTUALIZACIÓN 8:30 a.m. | Se reportan bloqueos de circulación en Michoacán en los siguientes puntos:



🔴MORELIA: Carretera Morelia - Quiroga, a la altura del Correo.

🔴TZINTZUNTZAN: Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria.

🔴COENEO: Carretera… pic.twitter.com/m2tzvVaeEa — C5 Michoacán (@C5Michoacan) August 19, 2026

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¿Qué pasó en las carreteras de Michoacán hoy 19 de agosto?

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué paso en la entidad o si se detuvo a un personaje de alto perfil; sin embargo, medios locales reportan que los bloqueos se habrían desatado tras un operativo de seguridad en distintos puntos de Michoacán.

Lo que sí se sabe es que el primer bloqueo del día, de acuerdo a los reportes de las autoridades locales, se dio en la carretera Zamora-La Piedad, a la altura del puente El Sauz de Abajo, luego siguiente en dos carreteras de Ecuandureo.

🔴 #AlMomento | Reportan la quema de vehículos y bloqueos carreteros en varios municipios de #Michoacán 🔥 pic.twitter.com/58UrO5Kfbr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 19, 2026

Compañeros de Azteca Noticias en la entidad informaron que presuntos integrantes de grupos criminales habrían despojado a conductores de sus camiones de carga o autobuses de pasajeros, esto con el fin de cerrar vialidades; no obstante, ya hay una fuerte movilización de las autoridades.

Información en desarrollo...

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